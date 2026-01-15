Mađarski šef diplomacije: Vlada podržava MOL u otkupu većinskog ruskog udjela u NIS-u

Szijjártó je poslije razgovora sa srbijanskom ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Beogradu potvrdio da je MOL zainteresiran za većinski udio u vlasništvu u NIS-a, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture koju je sankcijama NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, uvjetovala američka administracija.

Narednih se dana, rekao je Szijjártó, "može očekivati prvi značajan korak u pregovorima između sadašnjeg većinskog vlasnika Gaspromnjefta i MOL-a".

"Vlada Mađarske podržava namjeru MOL-a da otkupi dionice u NIS-u, jer bi to osiguralo ogroman iskorak u pogledu sigurnosti opskrbe središnje Europe jednim od važnih energenata“, rekao je mađarski šef diplomacije u Beogradu.

Dodao je kako "MOL želi dobiti većinski udio" i da pojedinosti ovise o pregovorima te kompanije", ali se svakako govori "o većinskom vlasništvu".

Szijjártó je rekao da će, "čim dođe do prvog važnog dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta" od ureda za inozemnu imovinu američkog ministarstva financija (OFAC) zatražiti dozvola i da se prema SAD-u "radi na tome".

Ocijenio je da bi međunarodni sporazum "sadržao sve strateške elemente suradnje u naftnoj industriji", istaknuvši i "stratešku važnost" najavljene gradnje naftovoda koji će povezati Srbiju i Mađarsku.

Srbijanska ministrica energetike istaknula je cilj Beograda da se razgovori između ruske strane i MOL-a završe do kraja tjedna.

"Cilj je da se potpiše i obvezujući sporazum otkupu dionica, o prijenosu vlasništva i izlasku vlasništva ruskih dioničara", rekla je Đedović Handanović.

Tek nakon toga bit će upućen zahtjev američkoj administraciji za produljenje licence koja bi omogućila rad NIS-a i njegove rafinerije u Pančevu koju Janaf opskrbljuje sirovom naftom.

Američka administracija dala je rok da se pregovori nastave i završe do 24. ožujka.