Obavijesti

News

Komentari 0
PREGOVORI U TIJEKU

Mađarski šef diplomacije: Vlada podržava MOL u otkupu većinskog ruskog udjela u NIS-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mađarski šef diplomacije: Vlada podržava MOL u otkupu većinskog ruskog udjela u NIS-u
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Mađarski šef diplomacije Péter Szijjártó izjavio je u četvrtak da vlada Mađarske podržava namjeru kompanije MOL-a da otkupi dionice u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva

Admiral

Szijjártó je poslije razgovora sa srbijanskom ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Beogradu potvrdio da je MOL zainteresiran za većinski udio u vlasništvu u NIS-a, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture koju je sankcijama NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, uvjetovala američka administracija.

Narednih se dana, rekao je Szijjártó, "može očekivati prvi značajan korak u pregovorima između sadašnjeg većinskog vlasnika Gaspromnjefta i MOL-a".

"Vlada Mađarske podržava namjeru MOL-a da otkupi dionice u NIS-u, jer bi to osiguralo ogroman iskorak u pogledu sigurnosti opskrbe središnje Europe jednim od važnih energenata“, rekao je mađarski šef diplomacije u Beogradu.

heroji opet oduševili! VIDEO Pas propao u ledeni Dunav: Brzom intervencijom vatrogasaca spašen i ugrijan
VIDEO Pas propao u ledeni Dunav: Brzom intervencijom vatrogasaca spašen i ugrijan

Dodao je kako "MOL želi dobiti većinski udio" i da pojedinosti ovise o pregovorima te kompanije", ali se svakako govori "o većinskom vlasništvu".

Szijjártó je rekao da će, "čim dođe do prvog važnog dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta" od ureda za inozemnu imovinu američkog ministarstva financija (OFAC) zatražiti dozvola i da se prema SAD-u "radi na tome".

Ocijenio je da bi međunarodni sporazum "sadržao sve strateške elemente suradnje u naftnoj industriji", istaknuvši i "stratešku važnost" najavljene gradnje naftovoda koji će povezati Srbiju i Mađarsku.

UTAKMICA ZA POVIJEST 'Krv u vodi'. Ovaj vaterpolski meč šokirao je svijet: Išli smo na Ruse u obrani domovine
'Krv u vodi'. Ovaj vaterpolski meč šokirao je svijet: Išli smo na Ruse u obrani domovine

Srbijanska ministrica energetike istaknula je cilj Beograda da se razgovori između ruske strane i MOL-a završe do kraja tjedna.

"Cilj je da se potpiše i obvezujući sporazum otkupu dionica, o prijenosu vlasništva i izlasku vlasništva ruskih dioničara", rekla je Đedović Handanović.

Tek nakon toga bit će upućen zahtjev američkoj administraciji za produljenje licence koja bi omogućila rad NIS-a i njegove rafinerije u Pančevu koju Janaf opskrbljuje sirovom naftom.

Američka administracija dala je rok da se pregovori nastave i završe do 24. ožujka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026