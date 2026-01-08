Maduro je tijekom uhićenja ozlijedio nogu, a supruga glavu. Poginulo je barem sto ljudi

U američkom napadu u kojem je u subotu s vlasti smijenjen predsjednik Nicolas Maduro poginulo je 100 ljudi, rekao je u srijedu navečer venezuelski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello.

Caracas prethodno nije bio objavio broj poginulih, ali je vojska objavila popis od 23 stradalih iz svojih redova.

Venezuelski dužnosnici rekli su da je veliki dio Madurovog sigurnosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kubanci tvrde da je ubijeno i 32 pripadnika njihove vojske i obavještajnih službi u Venezueli.

Madurova supruga Cilia Flores, pritvorena zajedno s njim, zadobila je ozljedu glave tijekom američke operacije hvatanja venezuelanskog predsjednika, a Maduro je ozlijedio nogu, napomenuo je Cabello.

Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez, koju je Cabello tijekom svoje tjedne emisije na državnoj televiziji pohvalio opisujući je hrabrom, u utorak je proglasila tjedan žalosti za pripadnike vojske poginule u napadu.