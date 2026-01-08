Obavijesti

News

Komentari 1
AMERIČKA AKCIJA

Maduro je tijekom uhićenja ozlijedio nogu, a supruga glavu. Poginulo je barem sto ljudi

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Maduro je tijekom uhićenja ozlijedio nogu, a supruga glavu. Poginulo je barem sto ljudi
Foto: Eduardo Munoz

Venezuelski dužnosnici rekli su da je veliki dio Madurovog sigurnosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kubanci tvrde da je ubijeno i 32 pripadnika njihove vojske i obavještajnih službi u Venezueli

Admiral

U američkom napadu u kojem je u subotu s vlasti smijenjen predsjednik Nicolas Maduro poginulo je 100 ljudi, rekao je u srijedu navečer venezuelski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello.

Caracas prethodno nije bio objavio broj poginulih, ali je vojska objavila popis od 23 stradalih iz svojih redova.

Venezuelski dužnosnici rekli su da je veliki dio Madurovog sigurnosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kubanci tvrde da je ubijeno i 32 pripadnika njihove vojske i obavještajnih službi u Venezueli.

'ZA DOBROBIT ZEMLJE' Donald Trump želi povećati za 50 posto proračun za obranu
Donald Trump želi povećati za 50 posto proračun za obranu

Madurova supruga Cilia Flores, pritvorena zajedno s njim, zadobila je ozljedu glave tijekom američke operacije hvatanja venezuelanskog predsjednika, a Maduro je ozlijedio nogu, napomenuo je Cabello.

Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez, koju je Cabello tijekom svoje tjedne emisije na državnoj televiziji pohvalio opisujući je hrabrom, u utorak je proglasila tjedan žalosti za pripadnike vojske poginule u napadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm!
PADALO I U KNINU

Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm!

Snježni pokrivač zabijelio je veće dijelove Hrvatske stvorivši probleme u cestovnom prometu. Snježne službe cijelu noć su dežurale kako bi se promet što prije vratio u normalu.
Vatrogasac koji je ušao u ledenu Drinu, upalio Golf i odvezao se: 'Samo sam radio svoj posao'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Vatrogasac koji je ušao u ledenu Drinu, upalio Golf i odvezao se: 'Samo sam radio svoj posao'

Pričali smo s vatrogascem koji je ženi izvukao auto iz rijeke. Kaže kako je Drina u Zvorniku odnijela četiri automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026