Obavijesti

News

Komentari 11
NA RUBU RATA

Maduro se hvali Huaweijem koji je dobio od Kineza: Ni gringosi ga ne mogu hakirati

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Maduro se hvali Huaweijem koji je dobio od Kineza: Ni gringosi ga ne mogu hakirati
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Nedavno je venezuelanski predsjednik kojeg se optužuje da je ilegalno na vlasti jer je prije zadnjih predsjedničkih izbora proglasio pobjedu i prije nego su objavili rezultate, rekao da se njegova zemlja nalazi pred velikom opasnosti

Na vrhuncu krize između SAD-a i Venezuele, Maduro nastavlja provocirati Washington koji ga je optužio da je državu pretvorio u narkokartel. Na press konferenciji pohvalio se novim mobitelom, kineskim Huaweijem kojeg mu je poklonio Xi Jinping koji u isto vrijeme okuplja blok spreman za razmontiravanje Pax Americane.

 - Ovo je najnapredniji i najsigurniji mobitel na svijetu Ni gringosi ga ne mogu prisluškivati - rekao je Maduro na pressici u Caracasu. 

Već neko vrijeme traju tenzije između Venezuele i SAD-a koji još od implementiranja Monroeove doktrine vlada Latinskom Amerikom. Nedavno je venezuelanski predsjednik kojeg se optužuje da je ilegalno na vlasti jer je prije zadnjih predsjedničkih izbora proglasio pobjedu i prije nego su objavili rezultate, rekao da se njegova zemlja nalazi pred velikom opasnosti i da SAD ima 1200 projektila usmjerenih prema Venezueli.

NOVI RAT? Trump šalje mornaricu u Karibe i spominje invaziju. Tamo ga čeka 4,5 milijuna milicije
Trump šalje mornaricu u Karibe i spominje invaziju. Tamo ga čeka 4,5 milijuna milicije

 - Venezuela se suočava s najvećom prijetnjom koju je naš kontinent vidio u zadnjih 100 godina. Ovakva situacija nikad nije viđena - rekao je kontroverzni Venezuelanac koji optužuje SAD za imperijalizam, a oni njega za narko diktaturu, izbornu krađu i kršenje ljudskih prava. Washington objašnjava raspoređivanje brodova kao dio operacije protiv krijumčarenja droge. Američka mornarica i obalna straža već dulje imaju prisutnost na jugu Kariba, no ovoga puta rasporedili su znatno veći broj brodova nego inače.

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa optužila je Madura da vodi narko-kartel i nedavno je udvostručila nagradu za njegovo uhićenje na 42.7 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025