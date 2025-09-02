Maduro se hvali Huaweijem koji je dobio od Kineza: Ni gringosi ga ne mogu hakirati

Na vrhuncu krize između SAD-a i Venezuele, Maduro nastavlja provocirati Washington koji ga je optužio da je državu pretvorio u narkokartel. Na press konferenciji pohvalio se novim mobitelom, kineskim Huaweijem kojeg mu je poklonio Xi Jinping koji u isto vrijeme okuplja blok spreman za razmontiravanje Pax Americane.

- Ovo je najnapredniji i najsigurniji mobitel na svijetu Ni gringosi ga ne mogu prisluškivati - rekao je Maduro na pressici u Caracasu.

Već neko vrijeme traju tenzije između Venezuele i SAD-a koji još od implementiranja Monroeove doktrine vlada Latinskom Amerikom. Nedavno je venezuelanski predsjednik kojeg se optužuje da je ilegalno na vlasti jer je prije zadnjih predsjedničkih izbora proglasio pobjedu i prije nego su objavili rezultate, rekao da se njegova zemlja nalazi pred velikom opasnosti i da SAD ima 1200 projektila usmjerenih prema Venezueli.

- Venezuela se suočava s najvećom prijetnjom koju je naš kontinent vidio u zadnjih 100 godina. Ovakva situacija nikad nije viđena - rekao je kontroverzni Venezuelanac koji optužuje SAD za imperijalizam, a oni njega za narko diktaturu, izbornu krađu i kršenje ljudskih prava. Washington objašnjava raspoređivanje brodova kao dio operacije protiv krijumčarenja droge. Američka mornarica i obalna straža već dulje imaju prisutnost na jugu Kariba, no ovoga puta rasporedili su znatno veći broj brodova nego inače.

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa optužila je Madura da vodi narko-kartel i nedavno je udvostručila nagradu za njegovo uhićenje na 42.7 milijuna eura.