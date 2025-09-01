Trump šalje mornaricu u Karibe i spominje invaziju. Tamo ga čeka 4,5 milijuna milicije

I Madurova vrhuška u Caracasu, ali i analitičari u Washingtonu se sve češće pitaju što stoji iza sve veće američke vojne prisutnosti u Karibima. Dok administracija Donalda Trumpa tvrdi da je cilj operacije borba protiv narko-kartela, mnogi se pitaju krije li se iza vojne demonstracije sile neki drugi motiv, piše Reuters.

U regiji se već nalazi ili se uskoro očekuje dolazak čak sedam američkih ratnih brodova, uz pratnju brze napadačke nuklearne podmornice, čime se na to područje raspoređuje više od 4500 mornara i marinaca. Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je borbu protiv narko-kartela kao jedan od ključnih ciljeva svoje administracije, a dužnosnici su za Reuters potvrdili da su vojne aktivnosti usmjerene upravo na suzbijanje prijetnji koje dolaze od tih kriminalnih organizacija.

Stephen Miller, zamjenik predstojnika ureda Bijele kuće, izjavio je prošlog petka da je cilj vojnog jačanja "borba i razbijanje organizacija za krijumčarenje droge, kriminalnih kartela i stranih terorističkih organizacija na našoj hemisferi."

Droga drugim putem

Trumpovo opravdanje podignulo je obrve stručnjaka upućenih u materiju jer većina narkotika koja uništava američko društvo dolazi Tihim oceanom, a i ona droga koja stiže preko Kariba putuje zrakoplovima i posebnim tajnim letovima. Venezuela smatra da je meta zapravo kontroverzni Maduro koji već dugo ratuje protiv 'američkog imperijalizma'.

Foto: MIRAFLORES PALACE

Takve sumnje dodatno potpiruje činjenica da su Sjedinjene Države početkom kolovoza udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do uhićenja predsjednika Nicolása Madura, ponudivši 50 milijuna dolara zbog optužbi za trgovinu drogom.

Američka mornarica

Iako brodovi američke Obalne straže i Ratne mornarice redovito patroliraju južnim Karibima, trenutačno gomilanje snaga daleko nadmašuje uobičajene razmjere. U pomorskim snagama nalaze se USS San Antonio, nosač helikoptera USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale. Brodovi su opremljeni i Tomahawk raketama s kojima je SAD gađao Iran.

Foto: Wikimedia Commons

4,5 milijuna milicije

Maduro je krenuo u pripreme protiv potencijalne invazije. Tako je 19. kolovoza pozvao na totalnu mobilizaciju pripadnika milicija. - Ovog tjedna aktivirat ću poseban plan s više od 4,5 milijuna pripadnika milicije kako bi se osigurala pokrivenost čitavog nacionalnog teritorija, milicija koje su spremne, aktivirane i naoružane - rekao je Maduro u televizijskom obraćanju u ponedjeljak. Miliciju Venezuele osnovao je bivši predsjednik Hugo Chavez, a službeno se navodi da broji oko pet milijuna članova, iako analitičari smatraju da je stvarna brojka niža. Ukupno stanovništvo zemlje iznosi oko 30 milijuna.

Foto: MIRAFLORES PALACE

Gvajana i Putin

Slučajno ili ne, kulminacija Trumpova i Madurova odnosa događa se u trenutku kada naftom bogatu susjednu Gvajanu čekaju predsjednički izbori na kojima bi mogao pobijediti 'Putinov igrač'. Prema predizbornim anketama, vodi trenutačni predsjednik Irfan Ali koji svojim sunarodnjacima nudi jači privatni sektor, a poznat je kao promotor suradnje s Kinom i Rusijom, osobito u kontekstu eksploatacije prirodnih resursa i olakšavanja koncesionarima dolazak na tržište Gvajane.

Glavni izvori otkrića nafte u Gvajani nalaze se u prekomorskom području obale duž Atlantika. Ova nalazišta duboka su između 1500 i 3500 metara, i smatraju se jednima od najbogatijih i najproduktivnijih novih naftnih izvora u svijetu.

Maduro planirao invaziju

Maduro je rajem 2023. i početkom 2024 poduzeo ozbiljne političke i vojne korake koji su podigli tenzije oko sporne regije Esequibo velikog teritorija na zapadu Gvajane, koji čini oko 2/3 te zemlje. Esequibo je teritorij površine oko 160.000 km2 bogat prirodnim resursima. Venezuela tvrdi da joj taj teritorij pripada od kolonijalnog doba, ali je izgubljen 1899. arbitražnom odlukom koja je Gvajani (tada britanskoj koloniji) dodijelila tu oblast. Venezuela je dugo osporavala tu odluku, tvrdeći da je bila nepoštena i namještena od strane kolonijalnih sila.

Nafta

Nakon što je ExxonMobil 2015. otkrio velika nalazišta nafte u vodama kod obale Esequiba, interes Venezuele se intenzivirao. Maduro želi kontrolu nad tim resursima, koji bi mogli spasiti ekonomiju Venezuele koja je u katastrofalnom stanju.