Magla, kiša i temperature blizu 'nule': Toplo se obucite, evo što nas očekuje do kraja tjedna

Piše Ivan Štengl,
Magla, kiša i temperature blizu 'nule': Toplo se obucite, evo što nas očekuje do kraja tjedna
Slatine: Bura na moru | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U utorak će biti oblačno i suho, a ponegdje je moguća i kiša. Temperature će ujutro biti ponegdje i oko 3 Celzijeva stupnja

Na Jadranu sunčano, a u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku oblačno vrijeme uz moguću kišu i jutarnja magla, najava je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak. Očekuje se i umjereni sjeverac, a na Jadranu bura. Minimalna temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu između 10 i 13 °C, a maksimalna dnevna uglavnom od 16 do 20 °C, u gorju malo niža.

DHMZ-ov meteorolog Izidor Pelajić je za HRT iznio detaljnu prognozu po regijama. 

- U utorak će preko slavonskih ravnica puhati povremeno i jak sjeverozapadni vjetar. Bit će razmjerno svježe, uz najnižu temperaturu zraka iznad 6 °C, te sa sunčanim razdobljima i najvišim vrijednostima temperature oko 15 °C. Rijetko gdje još uz više oblaka i malo kiše.

Foto: DHMZ

Središnju Hrvatsku očekuje suho vrijeme, a u većini dana i sunčano. Jutarnja svježina bit će manje izražena nego u ponedjeljak, no lokalno će opet biti magle. 

U Gorskoj Hrvatskoj se očekuje i pokoja kap kiše, osobito u Lici. Pod Velebitom samo lokalno ujutro jaka bura, drugdje na većinom sunčanom sjevernom Jadranu vjetar tek umjeren sjeverni i more malo do umjereno valovito.

- U Dalmaciji sunčano i vjetrovito, uglavnom u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. S jakom tramontanom more i dalje valovito. Ujutro najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 5 do 8 °C, na obali i otocima između 12 i 14 °C, a najviša poslijepodnevna od 16 do 21 °C.

Foto: DHMZ

Ostatak tjedna bit će sunčan, i suh, a kiša se može očekivati tek u petak.

- Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom na sjevernom, u petak i na srednjem dijelu. Izmjenjivat će se jutarnja umjerena bura i popodnevni sjeverozapadni vjetar, a u petak većinom mirno.

