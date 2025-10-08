Obavijesti

Magla smanjuje vidljivost, ograničenja na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra

Zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra vozit će se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina), javlja u srijedu ujutro HAK.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra vozit će se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova, osobito na:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane,
na riječkoj obilaznici (A7) između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća,
na Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera,
na državnoj cesti DC1 od Pojatnog u smjeru Zagreba te kod Udbine,
na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Do 18:00 povremeno se zaustavlja promet 3-5 min, zbog snimanja na otoku Pagu, na državnoj cesti DC106 u dužini od 4 km od luke Žigljen prema gradu Novalji.

