Zbog radova i izvanrednih prijevoza, moguće su povremene kratkotrajne obustave prometa na autocestama A4 i A6, kao i na Istarskom ipsilonu gdje su moguća čekanja u koloni
Magla smanjuje vidljivost, pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama
Vozači diljem Hrvatske suočeni su u ponedjeljak ujutro s maglom koja smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje, upozorava Hrvatski autoklub. Osim toga, na brojnim dionicama traju radovi zbog kojih su moguće kolone i usporena vožnja.
Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama te na ključnim autocestama:
- Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava prema Bregani vozi se usporeno uz povremene zastoje.
- Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također se vozi u koloni.
- Na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu, Stobreču i Podstrani promet je pojačan.
Više državnih i lokalnih cesta zatvoreno je zbog radova, među kojima se ističu:
- DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada)
- DC28 u Bjelovaru od naselja Predavac do Ulice Miroslava Krleže (do 5. studenog)
- DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada)
- DC38 Požega-Pleternica (do 31. prosinca)
- DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna)
- Most Osor (DC100) zatvoren do daljnjega
Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog radova i sigurnosti zatvorena je traka za spora vozila na više dionica, a na dionici Žuta Lokva-Otočac najavljeni su radovi na mostu uz privremenu regulaciju prometa do 15. studenog. Na A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac također su aktivne brojne sanacije i ograničenja.
Zbog radova i izvanrednih prijevoza, moguće su povremene kratkotrajne obustave prometa na autocestama A4 i A6, kao i na Istarskom ipsilonu gdje su moguća čekanja u koloni, osobito u smjeru Rijeke.
