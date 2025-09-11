Nesreća na A1, vozi se 60 km/h. Zbog bujica i odrona otežano se vozi u G. kotaru i Primorju

Prometna nesreća na autocesti A1 na 447+000 km između čvora Ravča i čvora Zagvozd na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, upozorava HAK.

Zbog povećane gustoće prometa moguća su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne signalizacije.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a tijekom dana mogući su mjestimice i povremeno pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u Slavoniji, Dalmaciji, i na sjevernom dijelu Jadrana, a u poslijepodnevnim satima i u središnjoj Hrvatskoj.

A3 Bregana-Lipovac

povećana je gustoća prometa između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca.

povećana je gustoća prometa između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica na kolniku u smjeru Bregane.

A4 Goričan-Zagreb

povećana je gustoća prometa između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Zagreba.

Zbog poplave, vodenih bujica, odrona blata ili kamenja na kolniku otežano se vozi na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju:

na državnoj cesti DC99 kod mjesta Križišće vozi se usporeno jednim prometnim trakom zbog odrona zemlje i kamenja;

ŽC5033 Gašparci-Brod na Kupi-Brod Moravice i LC 58032 Blaževci-Zapeč zatvorena zbog izlijevanja Kupe;

Radovi i privremene regulacije prometa usporavaju promet na brojnim cestama diljem zemlje. Posebno izdvajamo:

- DC28 Bjelovar-Veliki Zdenci (naselje Pavlovac) – radovi do 9. prosinca

- Više dionica autocesta A2, A3 i A7 s povremenim zatvaranjima traka i izlaza

- DC1 i brza cesta Solin-Klis – privremena regulacija prometa, zabrane za vozila iznad 7 metara iz smjera Sinja prema Splitu

- Zatvorene dionice zbog radova: DC2 Virje-Đurđevac, DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 Zlatar-Zlatar Bistrica, DC38 Požega-Pleternica, DC46 Đakovo-Vinkovci, DC51 Nova Gradiška-Požega, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (zabrana za teretna vozila i autobuse), DC512 Makarska-Ravča, DC546 Stojdraga-Krašić, LC50013 Kremenje-Oskoruš.

Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zbog radova se vozi suženim kolničkim trakom, a povremeno su moguće kraće obustave prometa zbog miniranja i sanacije pokosa. Zbog veće gustoće prometa, osobito u smjeru Rijeke, moguća su čekanja i kolone.

Vozačima se savjetuje pojačan oprez zbog početka školske godine – na cestama je povećan broj djece i pješaka, osobito u blizini škola i vrtića. Podsjećamo na ograničenje brzine od najviše 40 km/h u tim zonama.

Najveća gužva očekuje se na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom moguća su dulja čekanja, osobito za teretna vozila.

Zbog jakog juga očekuju se poteškoće i u pomorskom prometu, s otkazanim pojedinim trajektnim i katamaranskim linijama.