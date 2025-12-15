Magli nema kraja, ali evo dobre vijesti za bijeli Božić: Evo gdje bi ga za sada mogli očekivati

Kao i prethodnih dana, dio Hrvatske će se sutra probuditi uz maglu. Za razliku od unutrašnjosti gdje će temperature ići ispod nule, na jugu zemlje one će ići i do 16 Celzijevih stupnjeva. Ipak, na Jadranu se ponegdje može očekivati i kiša.

- Vjetar uglavnom slab, u Gorskom kotaru umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjeren istočni vjetar i jugo, u drugom dijelu dana osobito prema otvorenom moru i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 2 i 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 13 do 16 °C - navode prognostičari DHMZ-a.

Prema ranijim prognozama DHMZ-a, ova zima će biti toplija od višegodišnjeg prosjeka. Međutim, to ne isključuje mogućnost kraćih, ali izraženih hladnih prodora koji bi mogli donijeti zimske uvjete, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje.

Šanse za bijeli Božić u hrvatskim nizinama, nažalost, općenito su male zbog trenda sve toplijih zima. Snijeg se za blagdane očekuje uglavnom u gorskim predjelima. Čini se da su ozbiljniji hladni prodori i snijeg vjerojatniji tek nakon Nove godine.

Norveški prognostičari s Yr.no najavili su kišu u Zagrebu uoči Božića s temperaturom oko 4 Celzijeva stupnjeva. Za Split su najavili isto moguću kišu, ali s dnevnom temperaturom oko °12 °C. Slično bi vrijeme trebalo biti i u ostatku Jadrana uoči Božića.

U Rijeci će se temperatura kretati oko 10 Celzijevih stupnjeva, a u Varaždinu će biti 4 °C s kišom. Slično vrijeme s kišom trebalo bi biti i u Slavoniji.

Snijega bi mogli očekivati mještani Gospića i Gorskog kotara, ali i Zavižan, Medvednica, Bjelolasica...