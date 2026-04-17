Magyar najavio: Družba bi mogla proraditi već idući tjedan

Pobjednik mađarskih parlamentarnih izbora Peter Magyar rekao je u petak da bi se isporuka ruske nafte naftovodom Družba mogla nastaviti sljedeći tjedan. Magyar je rekao da mu je mađarska naftna i plinska grupa MOL rekla da "na temelju informacija od svojih partnera očekuju ponovno pokretanje naftovoda Družba sljedeći tjedan". Mađarska i Slovačka odsječene su od isporuka ruske nafte putem Družbe još od kraja siječnja, nakon što je ruski napad dronom oštetio naftovod u zapadnoj Ukrajini. Slovački ministar vanjskih poslova Juraj Blanar rekao je u četvrtak da će Slovačka blokirati novi krug sankcija Europske unije protiv Rusije ako ne dobije jamstva o isporuci nafte naftovodom Družba.

Mađarska je zbog Družbe blokirala europski zajam Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je prošlog petka da je Ukrajina ostvarila znatan napredak u obnovi oštećenog naftovoda Družba i da će s popravcima biti gotova u proljeće.

"Dovršit ćemo popravke jer takav je dogovor. Rekao sam im da ćemo ih dovršiti ovog proljeća", rekao je Zelenski novinarima prošlog tjedna.

Izvor iz industrije ranije je ovaj mjesec Reutersu rekao da je travanj najvjerojatniji vremenski okvir za dovršetak radova.