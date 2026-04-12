Magyar: Oslobodili smo Mađarsku od Orbanovog režima

Péter Magyar rekao je svojim pristašama na pobjedničkom skupu u nedjelju navečer da smo „zajedno zamijenili Orbánov režim, zajedno oslobodili Mađarsku. Vratili smo svoju zemlju.”

Obraćajući se velikom mnoštvu ljudi u Budimpešti, Magyar, vođa stranke Tisza, rekao je da je pobjeda toliko velika da se „vidi s Mjeseca i iz svakog prozora u Mađarskoj”.

- Nikada u povijesti demokratske Mađarske nije glasalo toliko ljudi i nijedna stranka nikada nije dobila tako snažan mandat - rekao je Magyar, dodajući da će njegova stranka osigurati dvotrećinsku većinu u parlamentu. Magyar je zahvalio svojim biračima, kojih je, kako kaže, bilo 3,3 milijuna, što je najveći broj koji je ikad dobila neka mađarska stranka.