Obavijesti

News

Komentari 4
PAD KOJI SE KUHAO GODINAMA Evo zašto je Orban poražen: 'Taj sustav neće nestati preko noći'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 3 min
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Poraz Viktora Orbana označava kraj jedne političke ere u Mađarskoj, ali ne i kraj sustava koji je godinama gradio. Ono što je bilo na ovim izborima puno je složenije od obične smjene vlasti. Riječ je o sudaru dugogodišnje političke strukture i naglo uspostavljene opozicije koja je prvi put uspjela postati stvarna alternativa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Reportaža iz Mađarske povodom izbora 03:21
Reportaža iz Mađarske povodom izbora | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Već tijekom izbornog dana bilo je jasno da je na vidiku nešto neuobičajeno. Izlaznost je dosegla gotovo 78 posto, najviše u novijoj povijesti zemlje. Takva mobilizacija birača u pravilu znači da velik broj ljudi želi promjenu. To nisu samo standardni birači, nego i oni koji inače ne izlaze na izbore. Upravo su ti birači često presudni, a ovaj put su u velikom broju glasali protiv vlasti.

Istovremeno, prvi djelomični rezultati pokazivali su tijesnu, ali simbolički važnu promjenu odnosa snaga. Tisza je vodila u ranim fazama prebrojavanja, dok je Fidesz zadržavao snažnu bazu, ali bez dominantne prednosti kakvu je imao godinama. Paralelno s time, istraživanja provedena neposredno prije izbora davala su Tiszi i uvjerljivu prednost, čak i blizu dvotrećinske većine u mandatima, što pokazuje koliko se politička scena promijenila.

IVAN GUGAN ZA 24SATA EKSKLUZIVNO Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Gotovo je! Nadam se da će biti bolje...'
EKSKLUZIVNO Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Gotovo je! Nadam se da će biti bolje...'

Jedan od ključnih razloga tog preokreta je dugotrajnost vlasti. Orban je od 2010. sustavno gradio politički model koji mu je omogućavao stabilne pobjede. Kroz izmjene izbornih pravila, ustava i zakonodavstva, Fidesz je učvrstio svoju poziciju. Uz to, izgrađena je široka mreža utjecaja u institucijama, medijima i na lokalnoj razini. Taj model godinama je funkcionirao i donosio pobjede, ali je s vremenom počeo proizvoditi suprotan efekt, osjećaj zasićenja. Nakon 16 godina vlasti, dio birača više nije tražio savršenu alternativu, nego bilo kakvu promjenu.

Drugi važan faktor su svakodnevni problemi koje su birači počeli sve jasnije osjećati. U kampanji su dominirale teme zdravstva, odlaska radne snage, stagnacije plaća i općeg osjećaja da sustav ne funkcionira kako bi trebao. Uz to su se stalno provlačile optužbe za korupciju i povezanost politike i poslovnih krugova bliskih vlasti. To su konkretne teme koje su imale jači utjecaj na birače nego geopolitičke ili ideološke poruke koje je Orban godinama uspješno koristio. Dodatni udarac za vlast bili su politički skandali, posebno oni koji su izbili u vrhu države i doveli do ostavki.

TKO JE ŠEF TISZE? NOVO LICE MAĐARSKE Magyar srušio Orbana! 'Arogantan je i tvrdoglav, ego mu je ogroman'
NOVO LICE MAĐARSKE Magyar srušio Orbana! 'Arogantan je i tvrdoglav, ego mu je ogroman'

U takvom trenutku pojavljuje se Peter Magyar, što se pokazalo kao presudan faktor. Za razliku od ranijih opozicijskih lidera, on nije dolazio iz stare, već kompromitirane opozicije, nego iz samog sustava. Bio je dio političkog i institucionalnog kruga bliskog Fideszu i razumio je njegove mehanizme iznutra. Upravo mu je to omogućilo da kritizira vlast na način koji je djelovao uvjerljivo i biračima koji su godinama podržavali Orbana.

Njegov politički uspjeh leži u tome što je uspio napraviti ono što stare opozicijske stranke nisu. Okupio je gotovo cijeli opozicijski prostor i istovremeno privukao dio birača Fidesza. Njegova stranka Tisza postala je središnje mjesto okupljanja svih koji žele promjenu. Time su socijalističke, liberalne i zelene stranke praktički nestale s političke scene, ne zato što su njihovi birači nestali, nego zato što su prešli na jednu opciju koja ima realnu šansu pobijediti.

ENERGETIKA Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku
Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku

Važnu ulogu odigrala je i promjena u strukturi birača. Tisza je dobila snažnu podršku među onima koji ranije nisu glasali, kao i među mlađim biračima. To su skupine koje često odlučuju izbore, a ovaj put su jasno stale na stranu promjene. Istovremeno, Fidesz je zadržao velik dio svoje tradicionalne baze, što pokazuje da njegova podrška nije nestala, nego se smanjila u odnosu na ranije izbore.

Međunarodni kontekst također je imao svoju ulogu. Orbanova politika balansiranja između Europske unije, Rusije i drugih globalnih aktera za dio birača postala je problem, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i ekonomskih posljedica. S druge strane, Magyar je nudio smirivanje odnosa s Europskom unijom i mogućnost deblokade europskih fondova, što mnogi birači vide kao konkretan interes.

Na kraju, izbori su se pretvorili u jednostavan izbor između kontinuiteta i promjene. U takvim situacijama birači često glasaju protiv dugogodišnje vlasti, čak i ako nisu potpuno sigurni u alternativu.

VIDEO: ORBAN VS. MAGYAR 24SATA U MAĐARSKOJ Mladima daju poklon da izađu na izbore: 'Ako on dobije, idem iz države'
24SATA U MAĐARSKOJ Mladima daju poklon da izađu na izbore: 'Ako on dobije, idem iz države'

Međutim, ključno je razumjeti da ovim izborima Fidesz ne nestaje. Stranka koju vodi Orban godinama je gradila snažnu političku infrastrukturu. Ima duboko ukorijenjenu mrežu na lokalnoj razini, snažan utjecaj u institucijama i stabilnu bazu birača. Čak i u scenariju poraza, Fidesz ostaje jedna od najjačih političkih snaga u zemlji i bit će ključan faktor u budućim političkim odnosima.

Sustav koji je Orban gradio neće nestati preko noći. Promjena vlasti tek je prvi korak u procesu koji će biti dug i politički složen.

Ovdje pratite sve oko izbora u Mađarskoj iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje
STRAŠNO

MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje

Policijska stanica se nalazi točno nasuprot zgrade u kojoj se dogodila ova tragedija. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloljetnica, a policija sumnja na ubojstvo. Žena koja je skočila sa zgrade je umrla
UŽIVO POTOP VIKTORA ORBANA Plenković se čuo s Magyarom i čestitao mu na velikoj pobjedi
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO POTOP VIKTORA ORBANA Plenković se čuo s Magyarom i čestitao mu na velikoj pobjedi

Mađari danas izlaze na parlamentarne izbore. Ankete pokazuju kako centristička i proeuropska oporbena stranka Tisza ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana. Može li Magyar srušiti Orbana nakon čak 16 godina na vlasti...
Izraelci upali u džamiju zbog koje je izbio rat u Gazi
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelci upali u džamiju zbog koje je izbio rat u Gazi

Po prvi put od 1979. Amerikanci i Iranci pregovarali su direktno licem u lice. No pregovori su propali. Vance je rekao da Iran nije pristao na američke uvjete, Iranci tvrde da su zahtjevi SAD-a bili nerazumni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026