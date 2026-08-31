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BLEDSKI STRATEŠKI FORUM

Magyar: Spremni smo razgovarati o Ini. Pričao sam s Plenkovićem na Bledu

Piše HINA,
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Magyar: Spremni smo razgovarati o Ini. Pričao sam s Plenkovićem na Bledu
Foto: Borut Zivulovic
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Magyar je rekao da je na marginama Bledskog strateškog foruma kratko razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem te da su uputili ministre vanjskih poslova i gospodarstva da razgovaraju na temu odnosa Ine i Mola

Mađarski premijer Peter Magyar u ponedjeljak je izjavio da je Budimpešta spremna otvoriti novo poglavlje s Hrvatskom po pitanju Ine i najavio je skorašnje sastanke o toj temi. 

Magyar je rekao da je na marginama Bledskog strateškog foruma kratko razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem te da su uputili ministre vanjskih poslova i gospodarstva da razgovaraju na temu odnosa Ine i Mola. 

Plenković je kasnije dodao da će se već u ponedjeljak na marginama skupa u Bledu sastati hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman i njegova mađarska kolegica Anita Orban. 

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U dogledno vrijeme uslijedit će i susret premijera, kazao je Magyar, koji je u travnju ove godine premoćnom izbornom pobjedom s vlasti smijenio Viktora Orbana. 

„Spremni smo razgovarati. Naravno, svatko će braniti svoje nacionalne interese, ali to je normalno. No svi shvaćamo da postoji prilika za novo poglavlje između dviju država”, naglasio je.

Na pitanje o tome je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave Mola Zsolta Hernadija za kojim je raspisana europska tjeralica, Magyar nije htio odgovoriti izravno. 

„Već sam odgovorio na vaše pitanje time da postoji šansa za otvaranje novog poglavlja između Hrvatske i Mađarske. Obje zemlje imaju domaću zadaću. To je moj odgovor”, rekao je. 

Plenković je potom izjavio da su odnosi Ine i Mola „sputali odnose” dviju država koji bi trebali biti na puno višoj razini „s obzirom na kvalitetnu zaštitu manjina, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve i energetsku povezanost”.

„Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed”, zaključio je hrvatski premijer. 

Odnosi između Ine i Mola već su dulje od desetljeća iznimno složeni, opterećeni arbitražnim postupcima, sukobima oko upravljačkih prava i pitanjem otkupa dionica, odnosno mogućim povratkom Ine u hrvatsko vlasništvo. 

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