Magyar žestoko o eksplozivu: ‘Orbáne, uz pomoć Srbije i Rusije prešao si sve granice!’

Lider mađarske oporbe Peter Magyar izjavio je kako je uoči Uskrsa dobivao informacije da bi se na plinovodu u Srbiji mogao dogoditi incident, reagirajući na vijest o pronalasku eksploziva u blizini infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku. U objavi na društvenim mrežama optužio je premijera Viktora Orbána da, uz pomoć stranih saveznika, pokušava utjecati na političku situaciju uoči parlamentarnih izbora.

- Više je njih i javno upozorilo na to da će se u Srbiji, na plinovodu, ‘slučajno‘ nešto dogoditi za Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. Tako je i bilo - istaknuo je Magyar.

Magyar je zatražio da ga se bez odgode obavijesti o razvoju situacije te uključi u rad Vijeća za obranu, naglasivši da će njegova politička opcija, preuzme li vlast, morati rješavati posljedice aktualnih događaja.

- Također pozivam Viktora Orbána da prestane (barem tijekom blagdana) s izazivanjem panike i nereda koje su isplanirali njegovi ruski savjetnici. Odavde također poručujem da neće moći spriječiti izbore sljedeći tjedan. Neće moći spriječiti da milijuni Mađara zatvore dva najkorumpiranija desetljeća u povijesti naše zemlje - poručio je Magyar.

U nastavku je upozorio na, kako tvrdi, narušeno povjerenje građana u državne institucije i sigurnosne službe, ističući zabrinutost zbog mogućih politički motiviranih operacija.

Mađari se s razlogom i s pravom boje da odlazeći premijer, slijedeći savjete ruskih agenata, želi sve grubljim operacijama pod lažnom zastavom izazvati strah među vlastitim sunarodnjacima, naveo je lider mađarske oporbe.

Dodao je kako bi eventualno korištenje incidenta u političke svrhe predstavljalo potvrdu unaprijed planirane operacije te najavio pokretanje istrage u slučaju promjene vlasti.

Vlada TISZA će u okviru sveobuhvatne, javne istrage utvrditi tko su bili politički nalogodavci i izvršitelji ovih protudržavnih kaznenih djela. Pod vladom TISZA u Mađarskoj će ponovno biti red, mir, sigurnost i razvoj.

Orbánovu kulturu ‘bojte se!’ zamijenit će sloboda ‘ne bojte se!’. Vlada TISZA bit će sposobna osigurati sigurnost Mađarske unutar savezničkog sustava Europske unije i NATO-a. Unutar tog savezničkog sustava koji Fidesz i Mi Hazánk (desničarski pokret ‘Naša domovina‘) upravo planiraju napustiti, naveo je Magyar.

Na kraju je čestitao Uskrs poručivši da istina i ljubav na kraju uvijek pobjeđuju.