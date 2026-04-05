Eksploziv uz plinovod u Srbiji: Orban sazvao hitan sastanak, raste sumnja u sabotažu...

Snažni eksplozivi pronađeni su u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku pozornost u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije parlamentarnih izbora. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo izvan grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom.

"Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći", rekao je Vučić, bliski Orbanov saveznik, u objavi na Instagramu. "Rekao sam premijeru Orbanu da ćemo ga obavještavati o istrazi."

Nisu dali daljnje detalje o eksplozivu niti objavili slike otkrića na dijelu plinovoda povezanog sa sustavom TurkStream, koji prenosi ruski plin u Tursku, a zatim u srednju Europu.

Dužnosnici u Budimpešti i Beogradu nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o incidentu, koji se događa tjedan dana prije ključnih izbora 12. travnja u Mađarskoj.

Nacionalist Orban na izborima se bori da zadrži svoju više od 16 godina dugu vlast, a njegova stranka u anketama zaostaje za oporbenom strankom Tisza.

Bivši dužnosnik mađarske obavještajne službe rekao je za Reuters da su se u mađarskim sigurnosnim krugovima posljednjih dana vodile rasprave o preciznom planu za operaciju "pod lažnom zastavom" koja bi utjecala na plinovod u Srbiji kao dio napora da se utječe na mađarsko glasanje.

Vođa stranke Tisza Peter Magyar također je izrazio sumnju u izjave čelnika, rekavši da se čini da su usmjerene na poboljšanje Orbanovih izbornih izgleda.

"Nekoliko ljudi javno je naznačilo da će se nešto 'slučajno' dogoditi na plinovodu u Srbiji na Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. I tako se dogodilo", rekao je Magyar u izjavi.

Slične sumnje u nedjelju je izrazilo i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

Orban je u objavi na Facebooku rekao da je u nedjelju sazvao sastanak Vijeća za obranu kako bi raspravljao o incidentu na plinovodu koji transportira ruski plin preko Balkana u srednju i istočnu Europu.

"Prema informacijama koje imamo... pripremao se čin sabotaže", rekao je Orban nakon sastanka, dodajući da su obje zemlje pojačale zaštitu plinovoda.

Bez izravnog okrivljavanja Ukrajine za incident u Srbiji, Orban je rekao da "Ukrajina godinama pokušava odsjeći Europu od ruske energije."

"Ruski dio TurkStreama također je pod stalnim vojnim napadom. Ukrajinski napori predstavljaju opasnost za vitalne mađarske potrebe", dodao je.

Ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto sugerirao je da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, ocijenivši da se "teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa" u niz prethodnih događaja za koje je okrivio Ukrajinu od stalnih napada dronovima na rusku dionicu plinovoda, dizanja u zrak plinovoda NordStream, prekidanja opskrbe prirodnim plinom kroz Ukrajinu do zatvaranja naftovoda Družba kako bi se zaustavile isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj.

Szijjarto je rekao da je na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je u nedjelju "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.

Orban je u veljači pojačao sigurnost oko energetske infrastrukture u zemlji slanjem trupa nakon "planova Ukrajine da poremeti mađarski energetski sustav", kako je rekao, što je Kijev porekao.

Budimpešta je također u sporu s Ukrajinom oko prekida isporuke nafte putem plinovoda Družba. Orbanova stranka Fidesz nastoji povezati oporbenog vođu Petera Magyara s Bruxellesom i Ukrajinom, sugerirajući da glasanje za njegovu stranku Tisza znači glasanje za tenkove i rat, piše Reuters.

Mađarska je izuzetak u Europskoj uniji po održavanju veza s Moskvom, koja je pak izrazila podršku Mađarskoj zbog nedjeljnog incidenta, sugerirajući da je Ukrajina odgovorna.

"(Ukrajina) nastoji Mađarsku lišiti suvereniteta", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinskoj agenciji TASS, rekavši da se za to koristi energijom, "pokušavajući spriječiti Mađarsku da primi visokokvalitetne resurse po razumnim cijenama".