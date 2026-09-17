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NIJE PRVI INCIDENT

Majci trogodišnjaka teško ozlijeđenog u požaru stana u Zadru određen istražni zatvor

Piše HINA,
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Majci trogodišnjaka teško ozlijeđenog u požaru stana u Zadru određen istražni zatvor
Foto: 24sata
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U požaru koji je izbio na četvrtom katu stambene zgrade trogodišnje dijete bilo je samo, vatrogasci su ga predali Hitnoj pomoći, a odmah po prijemu u zadarsku bolnicu dijete je smješteno u jedinicu intenzivne skrbi

Majci trogodišnjaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, sudac istrage Županijskog suda odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je u četvrtak Zadarsko općinsko državno odvjetništvo.

U priopćenju navode da je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela povrede djetetovih prava i dovođenja u opasnost života i tijela općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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Tužiteljstvo sumnja da je 36-godišnjakinja 14. rujna 2026. u večernjim satima, na području Zadra, počinila navedena kaznena djela na štetu svog djeteta, uslijed čega je dijete zadobilo teške tjelesne ozljede opasne po život.

U požaru koji je izbio na četvrtom katu stambene zgrade trogodišnje dijete bilo je samo, vatrogasci su ga predali Hitnoj pomoći, a odmah po prijemu u zadarsku bolnicu dijete je smješteno u jedinicu intenzivne skrbi.

Zbog opeklina I. i II. stupnja na između 40 i 60 posto tijela te inhalacijskih opeklina nastalih udisanjem vrućega zraka dijete je bilo životno ugroženo i istu je večer prebačeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kablu na kojemu su bili priključeni mobitel i ventilator.

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