Majka bivšeg hrvatskog skijaša: Pavlek mu je uzeo nagradu od 20.000 dolara!

Ne stišavaju se reakcije na kleptomaniju bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka.

Pojedine obitelji već godinama traže odgovore. Tako je i u slučaju Williama Vukelića.

- William je bio svjetski prvak i pobjedom u Val d'Isereu postao je svjetski prvak. Ušao je u olimpijski program 2014. međutim godinu dana prije Olimpijskih igara je izbačen, a sve rezultate je imao i više nego što je trebao - tvrdi za Novu Tv Tatjana Vukelić, majka bivšeg skijaškog reprezentativca.

Osvojio je i 20 tisuća dolara nagrade. Novac koji, tvrdi obitelj, nikada nije vidio.

- Pavlek mu je to uzeo naglasivši da je to za kao razvoj mladih skijaša. Nikada to nije dobio - tvrdi majka bivšeg reprezentativca.

Objašnjenje koje su dobili bilo je kratko.

- Novaca nema, da je pukao Agrokor. William ga je pitao zbog čega kad sam sve rezultate napravio i više nego što treba, nema novaca, nema novaca - prepričava Tatjana Vukelić.

Istovremeno, objašnjavaju nadležni u skijaškom savezu - unutar sustava provodila se stroga kontrola svake potrošene kune.

- Bili smo upozoravani na to da moramo paziti na svaki trošak, na svakom putnom nalogu da sve štima, doslovno u nulu da se poklapaju kilometri - govori Rački i dodaje da su bili upozoravani direktno od Pavleka.

I slažu se svi, ovo više nije samo priča o sportu, rezultatima i novcu.

- Jedan mladi život je uništen, oni su njemu uništili život, uništili su mu karijeru, sve su mu uništili i trebalo mu je jako puno vremena da se okrene drugim stvarima u životu - zaključila je Vukelić.