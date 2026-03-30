Obavijesti

News

Komentari 0
WILLIAM VUKELIĆ

Majka bivšeg hrvatskog skijaša: Pavlek mu je uzeo nagradu od 20.000 dolara!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Hrvatski skijaši u prvoj vožnji muškog slaloma Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ne stišavaju se reakcije na kleptomaniju bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka.

Pojedine obitelji već godinama traže odgovore. Tako je i u slučaju Williama Vukelića.

 - William je bio svjetski prvak i pobjedom u Val d'Isereu postao je svjetski prvak. Ušao je u olimpijski program 2014. međutim godinu dana prije Olimpijskih igara je izbačen, a sve rezultate je imao i više nego što je trebao - tvrdi za Novu Tv Tatjana Vukelić, majka bivšeg skijaškog reprezentativca.

Osvojio je i 20 tisuća dolara nagrade. Novac koji, tvrdi obitelj, nikada nije vidio.

 - Pavlek mu je to uzeo naglasivši da je to za kao razvoj mladih skijaša. Nikada to nije dobio - tvrdi majka bivšeg reprezentativca.

USKOK NA SKIJANJU Rekonstruirali smo Pavlekove mreže: Milijuni pod krinkom edukacije otišli lažnim tvrtkama
Rekonstruirali smo Pavlekove mreže: Milijuni pod krinkom edukacije otišli lažnim tvrtkama

Objašnjenje koje su dobili bilo je kratko.

 - Novaca nema, da je pukao Agrokor. William ga je pitao zbog čega kad sam sve rezultate napravio i više nego što treba, nema novaca, nema novaca - prepričava Tatjana Vukelić.

Istovremeno, objašnjavaju nadležni u skijaškom savezu - unutar sustava provodila se stroga kontrola svake potrošene kune.

 - Bili smo upozoravani na to da moramo paziti na svaki trošak, na svakom putnom nalogu da sve štima, doslovno u nulu da se poklapaju kilometri -  govori Rački i dodaje da su bili upozoravani direktno od Pavleka.

I slažu se svi, ovo više nije samo priča o sportu, rezultatima i novcu.

 - Jedan mladi život je uništen, oni su njemu uništili život, uništili su mu karijeru, sve su mu uništili i trebalo mu je jako puno vremena da se okrene drugim stvarima u životu - zaključila je Vukelić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Talijanski ministar obrane: Ne spavam od brige. Ovo bi moglo biti gore od rata u Ukrajini!
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Talijanski ministar obrane: Ne spavam od brige. Ovo bi moglo biti gore od rata u Ukrajini!

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!
TRAŽENE OSOBE

FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026