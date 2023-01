Majka nestale Srpkinje otkrila zadnje poruke: 'Možeš li doći u SAD? Brian i ja se ne slažemo'

U SAD-u dalje i dalje traje opsežna potraga za majkom troje djece Anom Walshe, porijeklom iz Srbije. Od kad je prijavljena kao nestala, na površinu su isplivale brojne informacije zbog kojih se glavnim osumnjičenim za ubojstvo smatra njezin suprug Brian, posebno zbog uznemirujuće povijesti guglanja - kako rezati tijelo i oprati krv...

Milanka Ljubičić, njezina majka, za Nova.rs pokazala je posljednje poruke koje je razmijenila s kćerkom, neposredno prije nego što joj se u novogodišnjoj noći izgubio svaki trag.

U razgovoru s novinarima istaknula je kako ne može vjerovati da ju je Brian ubio te da se i dalje nada da će se Ana od negdje pojaviti.

Njih dvije su se dopisivale 25.12.

- Ćao mama, bi li mogla sutra da doći u Washington?- pita Ana.

- Kako to misliš i zašto mi sada kažeš? Trebala si mi to reći koji dan ranije - odgovorila joj je majka.

- Brian i ja se ne slažemo - odgovara Ana.

- Oko čega - pita majka.

- Djece - odgovara Ana.

- Možda mogu za sedam dana. Moram uzeti lijekove. Ne znam koliko bih ostala - odgovara Milanka.

- Sutra. Please. Na dva mjeseca - piše Ana.

- U koliko je sati sutra let? - pita majka.

- 7 ili 13.30 - odgovara.

Anina majka Milanka Ljubičić ranije je potvrdila da njezina kćer nije imala dobar odnos sa Brianovom obitelji.

- Ana i njezina svekrva nisu bile najboljim odnosima. Mislim da čak nisu ni razgovarale. Ni ja se sa njom nisam upoznala kada sam prvi put otišla kod njih - kaže Ljubičić. Navodi da joj je iz sigurnosnih razloga sada lakše sada kada je socijalna služba preuzela djecu.

Podsjetimo, Ana je nestala u novogodišnjoj noći. Nikada se nije ukrcala na let za Washington gdje je radila u agenciji za nekretnine. Anin telefon je lociran blizu njene kuće 1. i 2. siječnja. Istražitelji su u međuvremenu u podrumu kuće pronašli slomljeni krvavi nož. Supruga Briana su nadzorne kamere uhvatile kako kupuje sredstva za čišćenje dok je on tvrdio da je išao s djecom po sladoled. Guglao je 'kako raskomarati tijelo'. Policija zbog svega navedenog sumnja da je upravo Brian ubio svoju suprugu i to u vrijeme dok su u kući spavala njihova tri maloljetna sina.

Policija ga je uhitila prošli tjedan pod optužbama da obmanjuje policiju i time ometa istragu. Tužitelji su u ponedjeljak objavili da su krv te krvavi i oštećeni nož pronađeni u podrumu kuće u kojoj par živi sa svoja tri sina. Brian je optužen za njezino ubojstvo, a izjasnio se nevinim. Tužitelj Lynn Beland je na ročištu pročitao podulju listu svega što je Brian Walshe 'googlao', od čega je nešto pretraživao i na iPodu svoga sina, u periodu oko nestanka supruge, navodi Boston.com. O tome pročitajte OVDJE.

