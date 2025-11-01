Obavijesti

News

OBLJETNICA TRAGEDIJE

Majka poginulog mladića u Novom Sadu: 'Borit ću se do kraja, krećem u štrajk glađu'

Piše Iva Tomas,
Dodala je da se mora ograditi od studenata i od naroda te najavila da nastavlja dalje sama borbu za pravdu

Povodom godišnjice pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, na komemoraciji je govor imala majka nastradalog Stefana Hrke, Dijana Hrka. Poručila je da nastavlja borbu za ostvarivanje pravde i najavila štrajk glađu preko puta takozvanog "Ćacilenda", piše Nova.rs.

- Hvala studentima što me održavaju u životu. Želim se zahvaliti svima vama, bajkerima, veteranima i nama, običnim ljudima. Danas je najtužniji dan za sve nas, danas Novi Sad plače, ali ja se borim za to da više nikada nijedna majka ne zaplače, nijedna sestra, da nitko nikada ne zaplače od nas. Želim poručiti Aleksandru Vučiću da raspiše izbore, rekla je u emotivnom govoru Dijana Hrka.

Dodala je da se mora ograditi od studenata i od naroda te najavila da nastavlja dalje sama borbu za pravdu.

- Ovo je moja borba koju moram dovesti do kraja. Ja ću se sada ograditi, krećem u ovu borbu sama, tako što ću krenuti u štrajk glađu. Ja moram, to je moja obaveza. Želim znati tko je ubio moje dijete i tko je ubio 16 ljudi. Mora netko odgovarati za ovo. Tako da ću ispred Skupštine grada štrajkujati glađu, preko puta Ćacilenda. Hvala vam za sve, za ljubav i podršku, hvala vam narode moj, poručila je.

