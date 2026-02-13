Obavijesti

DETALJI UŽASA

Majka pretučenog mladića iz Rijeke: 'Nisu ga stali tuči niti kada smo došli, držala sam ga..'

Foto: 24sata

Tri mladića nasrnula su na 16-godišnjaka u srijedu oko 5 sati. Kako doznajemo, on je u društvu trojice prijatelja sjedio na klupici i jeo burek nakon noćnog izlaska kraj pekarnice u Ulici Alda Colonella.

Brutalno premlaćivanje maloljetnika šokiralo je Rijeku. Policija je uhitila dvojicu napadača, a u potrazi su i za trećim. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o braći. Josipa V. (29) uhitili su ubrzo nakon napada, dok su Tihomira V. (33) nakon ispitivanja u riječkom tužiteljstvu, prepratili na Županijski sud u Rijeci. Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Tihomiru odredio istražni zatvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti (ne)djelo.

Podsjetimo, tri mladića nasrnula su na 16-godišnjaka u srijedu oko 5 sati. Kako doznajemo, on je u društvu trojice prijatelja sjedio na klupici i jeo burek nakon noćnog izlaska kraj pekarnice u Ulici Alda Colonella.

Prišla su im trojica nasilnika, a Josip im se obratio riječima: "Ako je burek s mesom vidit ćete". Potom je uz riječi: "Što je p***o?" iz čista mira udario maloljetnika šakom u zatiljak.

Foto: 24sata

Majka nesretnog mladića u razgovoru za Novi list otkrila je nove šokantne detalje sukoba. Mladić je teško ozlijeđen, u bolnici je i čeka operacije.

– Nakon napada nazvao nas je njegov prijatelj i odmah smo došli. Svjedočili smo nevjerojatnoj okrutnosti napadača koji nisu posustajali ni kad smo stigli. Bilo je naguravanja i prijetnji. Držala sam svog sina i pokušavala ga zaštititi od novih udaraca. Nasilje je prestalo tek dolaskom policije i hitne pomoći - ispričala je majka.

Rijeka: Privođenje jednog od napadača na 16-godišnjeg dečka
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Napadači su naguravali oca i majku te su im pritom govorili: "Mi smo borci, tko nam što može", nakon čega su se razbježali. Na mjesto brutalnog napada tad je stigla i policija, koja je pretražujući okolne ulice pronašla Josipa. Imao je krvavu odjeću, zbog čega su ga brzo povezali s napadom. Priveli su ga u postaju i uhitili. Bio je vidno pijan. Kako doznajemo, izmjerili su mu 2,38 promila alkohola u organizmu.

