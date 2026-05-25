RAZBOLIO SE U SLUNJU

Majka ročnika: 'Vojska mi uzme dijete za rat, a kada se razboli zovu mamicu da dođe po njega'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Hrvoje Kostelac

Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske poručili su da je zdravstvena skrb ročnicima osigurana tijekom cijelog trajanja obuke te da im je liječnik dostupan 24 sata dnevno

Ročnik iz Pule razbolio se tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarni u Slunju, a njegova majka tvrdi da su iz Hrvatske vojske, nakon što mu nisu mogli pomoći u stacionaru, pozvali obitelj da dođe po njega i odvede ga na liječenje u Pula, piše Novi list.

Kako navodi, mladić se dva dana zaredom javljao u stacionar zbog bolova i visoke temperature, gdje je primao injekcije i lijekove. Kako mu se stanje nije popravljalo, trećeg dana posumnjali su na upalu pluća te ga odlučili poslati kući. Obitelj se potom organizirala za put do Slunja, udaljenog oko 250 kilometara, gdje su ga, tvrdi majka, zatekli samog ispred ulaza u vojarnu.

- Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sada je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali, kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega - kaže Puljanka koja je željela ostati anonimna.

Nakon povratka kući, ročnik je pregledan u civilnoj bolnici, gdje mu je postavljena dijagnoza i određena terapija. Oporavio se te se vratio na obuku koju je, kako navodi Novi list, uspješno završio.

Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske poručili su da je zdravstvena skrb ročnicima osigurana tijekom cijelog trajanja obuke te da im je liječnik dostupan 24 sata dnevno. Navode i da se u slučaju težih bolesti osobe upućuju u najbližu medicinsku ustanovu.

Dodali su kako roditelje ročnika koji žive bliže pozivaju da dođu po dijete, dok se onima koji su udaljeniji ili nemaju mogućnost prijevoza osigurava vojni transport. No majka tvrdi da njihovoj obitelji prijevoz nije ponuđen.

- Moja je zamjerka na njihovo postupanje i zašto ga nisu vojnim vozilom odveli na obradu u najbližu bolnicu – u Karlovac. Ne znam je li to vojsci financijski teret ili su se bojali da je zarazan, ali na neku obradu su ga morali uputiti prije nego ga pošalju kući (...) Zar je moguće da nisu računali na to da će im se netko ozbiljnije razboljeti u vojarni i da nisu odredili neki jasan protokol što činiti u takvim slučajevima? - pita se majka.

