Majke njegovateljice za 24sata: 'Povišica osnovice od pet eura? Bravo, Vlada! Vi nam se rugate'

Preko vikenda, od 9. do 11. siječnja, Vlada je provela javno savjetovanje o povećanju osnovica za izračun socijalne naknade u 2026. U pitanju su naknade za roditelje njegovatelje, koji danonoćno brinu o svojoj djeci s teškoćama, zatim minimalne zajamčene naknade samcima i obiteljima koje nemaju za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknade za udomitelje i ostale. Osnovica se, ovisno o vrsti naknade, povećava za pet do deset eura u odnosu na prošlu godinu.

Kako je savjetovanje provedeno preko vikenda, primjedbi jedva da je i bilo pa je sve prošlo rekordno brzo. U Vladi su obrazložili da je dvodnevno savjetovanje bilo potrebno kako bi se što prije počelo s isplatama.

Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u 2026. godini raste za deset eura - sa 160 prošlogodišnjih na novih 170 eura, a to je povećanje od 6,25 posto. Time automatski rastu i naknade za troškove stanovanja, koje isplaćuju gradovi i općine u visini od najmanje 30 posto iznosa zajamčene minimalne naknade. U konačnici to znači nešto više novca korisnicima za režije - grijanje, vodu, plin, struju...

Osnovica za izračun naknade udomiteljima i izračun opskrbnine za udomljenu djecu i odrasle raste s 90 na 95 eura, a to je povećanje od pet eura ili 5,56 posto. Naknada za tradicionalno udomiteljstvo, neovisno o dobi djeteta, time raste s 243 na 256,50 eura mjesečno, odnosno za 13,50 eura, dok opskrbnina za dijete do tri godine raste, primjerice, s lanjskih 454 na 480 eura, za 26 eura, dok za dijete starije od sedam godina s 513 na 541 euro - za 28 eura. Tradicionalno udomiteljstvo se ne smatra profesionalnim zanimanjem, već udomitelj ima i vlastite, druge prihode. Za udomljavanje dobiva naknadu, a dijete opskrbninu.

Treće novo Vladino povećanje osnovice odnosi se na druge naknade u sustavu socijalne skrbi, i ta osnovica raste s prošlogodišnjih 75 na 80 eura u ovoj godini, što je povećanje od pet eura ili 6,67 posto. Iz ove osnovice izračunavaju se, primjerice, naknade za roditelje njegovatelje i njegovatelje osoba s teškim invaliditetom.

- Moja naknada za roditelja njegovatelja, koja iznosi tisuću posto osnovice, lani je iznosila 750 eura mjesečno, a sad će biti 800 eura, dakle 50 eura veća. Toliko stoje dvije tablete koje Selini zaustavljaju napadaj epilepsije - cijela kutija lijeka od četiri tablete stoji 100 eura. Besplatan je samo do 18. godine, pa ga moramo u potpunosti plaćati - kaže za 24sata Sabina Lončar iz Zagreba, majka 25-godišnje Seline, koja boluje od cerebralne paralize i potpuno je ovisna o majčinoj pomoći.

Zagreb: Sabina Lončar za serijal Supermama | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nekoj djeci je taj lijek potreban svakoga dana, Selini sad, nasreću, puno rjeđe.

- Ili toliko koliko je moja povišica vikendom platimo ženu koja Selinu odvede u šetnju i na kavu, ne zato što mi to ne možemo, već zato da Selina barem malo provede s nekim drugim, a da to nisam ja ili ostatak obitelji, da se ispriča s tom djevojkom. Selina dosad nije imala pravo na osobnog asistenta o trošku države, jer ja imam status njezina roditelja njegovatelja, no nakon odluke Ustavnog suda to će se promijeniti - kaže mama Sabina.

- Dobivat ću kao njegovateljica 50 eura više mjesečno, zna li država da je inflacija to odavno ‘pojela’? - pita se Sabina.

‘50 eura nam je ništa’

Isto pitanje postavlja i Lidija Blažević iz Bestovja, majka njegovateljica sedmogodišnje Beate, djevojčice s najtežim oblikom autizma. Osim nje, ima još petero djece, uključujući Maura, dječaka koji je visokofunkcionalni autist.

- Za naše veliko kućanstvo 50 eura mjesečno znači malo pa pozivam Vladu, odnosno resorno Ministarstvo socijalne politike da naknadu uskladi s pravom inflacijom i troškovima ili da nam se prestane ovako rugati - kaže Lidija i nastavlja:

- Mojih 50 eura povišice mjesečno je jedan sat senzorne terapije za Beatu, koji stoji 55 eura. Za Maura sam nedavno 350 eura platila procjenu za prilagodbu nastavnog sadržaja, zamislite. Spremnik benzina je 65 eura i otiđe mi u tjedan dana nakon silnih razvažanja u škole i na terapije. A digli su naknadu za 50 eura mjesečno.

- Kad odlazimo na sastanke u Vladu ili resorno ministarstvo, oni se nama jadaju na vlastite, osobne probleme. Slušamo kako i oni imaju visoke troškove, kako im jedva štogod ostane kad namire djecu, pričaju nam i kako imaju bolesnog psa ili mačku kojima su dijagnosticirani dijabetes, celijakija... Koliko košta dijagnoza celijakije psu, zaboga?! Tako oni ‘ćaskaju’ s nama, kroz godine smo se naslušale takvih ‘suosjećanja’, strašno... Strašno je i to što je povećanje naknada na e-savjetovanju stajalo samo dva dana, i to preko vikenda, pod izlikom da što ranije krene u primjenu. Bravo za Vladu - zaključuje ogorčena majka.

- Ministarstvo bi trebalo objasniti kako su došli do povećanja od pet eura za osnovice u slučaju nas roditelja njegovatelja, prate li oni stopu inflacije? Idu li u trgovinu, na tržnicu, žive li u istoj državi kao i mi ili ne? - pita se Suzana Rešetar, predsjednica udruge Sjena za djecu i odrasle s teškoćama i dodaje:

- Pozdravljamo svako povećanje naknada, ali bi ono trebalo biti u skladu s troškovima života, a ne ruganje onima kojima je svaki euro bitan.

U deset godina, od 2016. do danas, osnovica za izračun naknada roditeljima njegovateljima i drugih naknada u sustavu socijalne skrbi rasla je - 14 eura, sa 66 na 80 eura. Do 2025., zapravo, uopće nije rasla, tek je lani podignuta na 75, a sad na 80 eura. Osnovica zajamčene minimalne naknade nije rasla do 2022., kad je sa 106 narasla na 133 eura, a do danas na 170 eura. Osnovica za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine je od 2016. do 2023. također iznosila 66 eura, prije tri godine je podignuta na 70, dosad pak na 95 eura.

‘Skromno živimo’

Naknada za rad tradicionalnog udomitelja djece rasla je s 53 € te 2016. na 257 € danas. Opskrbnina za dijete od tri do sedam godina je, primjerice, porasla s 265 eura u 2020. na 494 eura u ovoj godini.

- Skromni smo, ručamo faširance, variva, ne jedemo losos ni škampe, mjerkamo svaki euro. Premijera i njegove ljude bih samo podsjetila na to koliko su si oni, nema dugo, podigli osnovicu. Naša je nova osnovica 80 eura, a Vladina? Plaće su im rasle na četiri i pol tisuće eura, nekima i više - kaže Lidija.

Od 2020. do danas, pritom, kumulativna inflacija iznosila je otprilike 40 posto, a to znači da je u tih šest godina košarica robe sa 100 poskupjela na 140 eura.