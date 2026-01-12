Obavijesti

News

Komentari 4
MIZERAN RAST

Vlada je digla osnovice za izračun socijalnih naknada: Porasle su od pet do deset eura

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada je digla osnovice za izračun socijalnih naknada: Porasle su od pet do deset eura
2
Zagreb: Svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U konačnici, udomiteljske naknade rastu 13 eura, a naknada za roditelja njegovatelja, primjerice, 50 eura.

Admiral

Preko vikenda, od 9. do 11. siječnja, Vlada je provela javno savjetovanje o povećanju osnovica za izračun socijalne naknade u 2026. U pitanju su naknade za roditelje njegovatelje, koji danonoćno brinu o svojoj djeci s teškoćama, zatim minimalne zajamčene naknade samcima i obiteljima koje nemaju za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknade za udomitelje i ostale.

Osnovica se, ovisno o vrsti naknade, povećava za pet do deset eura u odnosu na prošlu godinu.

Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u 2026. godini raste za deset eura - sa 160 prošlogodišnjih na novih 170 eura, što je povećanje od 6,25 posto.

SJEDNICA VLADE Marin Piletić nakon 'flopa' na Ustavnom sudu: Donosimo novi pravilnik u roku od 60 dana
Marin Piletić nakon 'flopa' na Ustavnom sudu: Donosimo novi pravilnik u roku od 60 dana

Osnovica za izračun naknade udomiteljima i izračun opskrbnine za udomljenu djecu i odrasle raste s 90 na 95 eura, a to je povećanje od pet eura ili 5,56 posto. Naknada za tradicionalno udomiteljstvo, neovisno o dobi djeteta, time raste s 243 na 256,50 eura mjesečno, odnosno za 13,50 eura, dok opskrbnina za dijete do tri godine raste, primjerice, s lanjskih 454 na 480 eura, za 26 eura, dok za dijete starije od sedam godina s 513 na 541 euro - za 28 eura.

Tradicionalno udomiteljstvo se ne smatra profesionalnim zanimanjem, već udomitelj ima i vlastite, druge prihode. Za udomljavanje dobiva naknadu, a dijete opskrbninu.

KOMENTIRAO UREDBU Piletić o osobnoj asistenciji: Uredba do kraja godine, a izmjene pravilnika u siječnju!
Piletić o osobnoj asistenciji: Uredba do kraja godine, a izmjene pravilnika u siječnju!

Treće novo Vladino povećanje osnovice odnosi se na druge naknade u sustavu socijalne skrbi, i ta osnovica raste s prošlogodišnjih 75 na 80 eura u ovoj godini, što je povećanje od pet eura ili 6,67 posto. Iz ove osnovice izračunavaju se, primjerice, naknade za roditelje njegovatelje i njegovatelje osoba s teškim invaliditetom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026