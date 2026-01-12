Vlada je digla osnovice za izračun socijalnih naknada: Porasle su od pet do deset eura

Preko vikenda, od 9. do 11. siječnja, Vlada je provela javno savjetovanje o povećanju osnovica za izračun socijalne naknade u 2026. U pitanju su naknade za roditelje njegovatelje, koji danonoćno brinu o svojoj djeci s teškoćama, zatim minimalne zajamčene naknade samcima i obiteljima koje nemaju za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknade za udomitelje i ostale.

Osnovica se, ovisno o vrsti naknade, povećava za pet do deset eura u odnosu na prošlu godinu.

Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u 2026. godini raste za deset eura - sa 160 prošlogodišnjih na novih 170 eura, što je povećanje od 6,25 posto.

Osnovica za izračun naknade udomiteljima i izračun opskrbnine za udomljenu djecu i odrasle raste s 90 na 95 eura, a to je povećanje od pet eura ili 5,56 posto. Naknada za tradicionalno udomiteljstvo, neovisno o dobi djeteta, time raste s 243 na 256,50 eura mjesečno, odnosno za 13,50 eura, dok opskrbnina za dijete do tri godine raste, primjerice, s lanjskih 454 na 480 eura, za 26 eura, dok za dijete starije od sedam godina s 513 na 541 euro - za 28 eura.

Tradicionalno udomiteljstvo se ne smatra profesionalnim zanimanjem, već udomitelj ima i vlastite, druge prihode. Za udomljavanje dobiva naknadu, a dijete opskrbninu.

Treće novo Vladino povećanje osnovice odnosi se na druge naknade u sustavu socijalne skrbi, i ta osnovica raste s prošlogodišnjih 75 na 80 eura u ovoj godini, što je povećanje od pet eura ili 6,67 posto. Iz ove osnovice izračunavaju se, primjerice, naknade za roditelje njegovatelje i njegovatelje osoba s teškim invaliditetom.