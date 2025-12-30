Marin Piletić nakon 'flopa' na Ustavnom sudu: Donosimo novi pravilnik u roku od 60 dana

Vlada je na sjednici u utorak donijela uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji radi izvršenja odluke Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona kojima će, uz ostalo, i djeca do 18 godina imati pravo na uslugu osobne asistencije.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je uvodno da se uredba sa zakonskom snagom donosi jer trenutačno Hrvatski sabor ne zasjeda pa Vlada, na temelju posebnog zakona i ovlasti, kompenzira tu činjenicu te će ovom uredbom biti uređene samo one odredbe koje su ukinute odlukom Ustavnog suda i koje su prestale važiti 19. prosinca.

Pri tome je naglasio da uredba nije instrument za rješavanje svih pitanja koja su vezane za osobnu asistenciju i da će sva druga povezana pitanja biti rješavana u redovitom zakonodavnom postupku i u skladu s demokratskim procedurama koje podrazumijevaju i javno savjetovanje, radne skupine i dva čitanja u Hrvatskom saboru.

Donošenjem uredbe, djeca do 18 godina imat će pravo na uslugu osobne asistencije, a uslugu osobne asistencije moći će koristiti i korisnici usluge pomoći u kući, osobe s invaliditetom čiji roditelj ili drugi članovi obitelji ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, kao i svi korisnici čiji članovi obitelji imaju status njegovatelja na temelju drugih propisa, poput hrvatskih ratnih vojnih invalida, te korisnici usluge pomoćnika u nastavi.

Satnica usluge više nije ograničena, odnosno maksimalan broj sati korištenja usluge povećan je na 24 sata dnevno.

Plenković: Odluka Ustavnog suda otvara financijska i pitanja raspoloživosti asistenata

Plenković je također istaknuo da odluka Ustavnog suda otvara i financijska pitanja s obzirom na to da se širi polje primjene ovih prava na veći broj korisnika. "U ovom trenutku ne možemo sa stopostotnom sigurnošću niti procijeniti koliko će to koštati državni proračun, ali to će biti značajna sredstva", naveo je.

Otvara se i pitanje realne raspoloživosti osobnih asistenata kojih će trebati biti puno više s obzirom na to da je usluga sada proširena na 24 sata i da će biti niz novih rješenja.

Premijer je također najavio da su za 2026. za socijalna prava osoba s invaliditetom predvidjeli 1,5 milijarde eura, a na temelju ove odluke taj će se iznos morati povećati.

Prilikom predstavljanja uredbe, ministar rada i socijalne politike Marin Piletić naglasio je da se Zakonom o osobnoj asistenciji prvi put zakonski reguliralo to pitanje te da je cilj zakona ostvaren - povećan je broj sati korištenja usluge, broj korisnika i cijena sata usluge osobnim asistentima.

Što se tiče provedbe odluke Ustavnog suda u kontekstu opsega usluge i procjene potreba, povećan je maksimalan broj sati na 24 sata dnevno, ovisno o individualnoj potrebi korisnika, a jedini kriterij ne može biti samo stupanj težine invaliditeta i oštećenja funkcionalne sposobnosti, nego će pri određivanju broja sati usluge članovi komisije trebati uzeti u obzir i materijalne i socijalne okolnosti korisnika, kao i njihove specifične individualne potrebe.

Piletić: Ministarstvo će donijeti pravilnik u roku 60 dana

"U tom smislu Ministarstvo ima obvezu donijeti novi pravilnik u roku od 60 dana, na način da se pravilnikom formira sastav i način rada komisije te da se uvedu i nove liste procjene potreba, posebice s kategorijama djece s teškoćama", napomenuo je.

Pravo na uslugu počinje od izvršnosti rješenja, a ne prvog dana korištenja.

Punoljetni korisnici koji su koristili uslugu na dan 19. prosinca 2025. nastavljaju koristiti uslugu do donošenja novog izvršnog rješenja koje će po službenoj dužnosti pokrenuti Hrvatski zavod za socijalni rad. Ako se utvrdi veći broj sati od onoga koji je na snazi, razlika se nadoknađuje na zahtjev korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika.

Djeca i osobe s invaliditetom koje ranije nisu mogle podnijeti zahtjev zbog zakonskih ograničenja ostvaruju pravo od 19. prosinca 2025. ako zahtjev podnesu u roku od šest mjeseci od donošenja Uredbe.

I Piletić je naveo da se uredbom ne rješavaju sva pitanja koja su se otvorila odlukom Ustavnog suda ili nejasnoće koje su primijećene u samoj provedbi Zakona pa su u 2026. planirane izmjene Zakona, kao i izmjene pravilnika koji definira cijenu sata s novim listama potrebe.