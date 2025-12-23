Piletić o osobnoj asistenciji: Uredba do kraja godine, a izmjene pravilnika u siječnju!

Uredbom sa zakonskom snagom do kraja godine Vlada će ispraviti odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje su se odnosile na dobnu granicu, a početkom siječnja u eSavjetovanje ide pravilnik kojim će se proširiti obuhvat broja korisnika, najavio je u utorak ministar Marin Piletić.

Uredbom će iti ispravljene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje su se odnosile na dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika te će se prav na uslugu omogućiti i djeci s teškoćama, uključujući djecu s oštećenjem sluha i vida, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić nakon sjednice Vlade.

"Naša je obveza poštovati odluku Ustavnog suda i osigurati da svi - i djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom - imaju pravo na osobnu asistenciju", rekao je, dodavši da će se uredbom ujedno uvažiti i odluka o delimitiranju satnice asistencije.

Najavio je da će početkom siječnja u javno savjetovanje biti upućen izmijenjeni pravilnik s listama procjene potreba, kojim će se obuhvat korisnika proširiti i na djecu s teškoćama, a broj sati osobne asistencije utvrđivat će se bodovanjem kroz rad stručne komisije.

Piletić je odbacio tvrdnje da je namjera Zakona o osobnoj asistenciji bila diskriminacija djece mlađe od 18 godina, istaknuvši da su djeci već dostupne i druge usluge poput pomoćnika u nastavi, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja u sustavu odgoja i obrazovanja.

Naglasio je da zakon o osobnoj asistenciji nije jedini izvor prava za djecu s teškoćama i njihove roditelje te podsjetio na povećanje naknada za roditelje njegovatelje, uvođenje više kategorija prava te širenje mreže socijalnih i rehabilitacijskih usluga diljem Hrvatske.

„U posljednjim godinama značajno smo proširili dostupnost usluga – od Dubrovnika i Dalmacije, preko sjevera Hrvatske, do Slavonije – i nastavljamo s ulaganjima u nove centre i proširenje kapaciteta postojećih ustanova“, rekao je.

Poručio je da njegova odgovornost nije politička, nego provedbena, naglasivši da mu je prioritet u najkraćem roku provesti odluku Ustavnog suda i omogućiti djeci s teškoćama ostvarivanje prava na osobnu asistenciju.

Dodao je i da će se dijalog s udrugama nastaviti te najavio da će se do kraja godine sastati i sa sindikatima javnih i državnih službi.