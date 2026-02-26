Majstore, a da malo očistiš šajbu? Amerikanci bijesni zbog genijalca koji se ovako vozio

Neoprezni vozač iz Rhode Islanda razbjesnio je svoje sugrađane nakon što je vozio svoj SUV potpuno prekriven snijegom, piše The New York Times.

Podsjetimo, Ameriku je pogodila povijesna zimska oluja.

Foto: wpri

Viralna snimka koju je dobio WPRI prikazuje vozilo prekriveno snijegom s planinom snijega nagomilanom na krovu kako se kreće niz ulicu prekrivenu ledom, a vozač se oslanja na mali, očišćeni prozor za vidljivost samo nekoliko sati nakon što je zabrana putovanja završila.

Guverner Rhode Islanda Dan McKee uveo je zabranu putovanja nakon što je zimska oluja Hernando u nedjelju na određena područja u državi nanijela 76 centimetara snijega.

McKee je dva dana kasnije ukinuo ograničenja putovanja, ali je pozvao stanovnike da budu "izuzetno oprezni na lokalnim cestama ako je putovanje neophodno". Snimka neopreznog vozača ubrzo se proširila društvenim mrežama.

- Očito zdrav razum ne pada s neba kao snijeg - komentirao je jedan.

- Kazne bi trebale biti dane svima koji ovako voze. Nema opravdanja - napisao je drugi komentator.

Ova opasna vožnja krši Opći zakon Rhode Islanda koji od vozača zahtijeva da prije vožnje potpuno očiste snijeg i led. SAD je pogodila povijesna mećava i zatrpala ulice pod 76 do 94 centimetara snijega. Samo u ponedjeljak palo je čak 94 centimetara, prema Weather Channelu.

Zapanjujućih 91,3 cm snijega zabilježenih na međunarodnoj zračnoj luci TF Green u Warwicku srušilo je 121-godišnji rekord snježnih oborina te postaje, nadmašivši mećavu iz 1978. od 74,9 cm. Ceste su također postale noćna mora tijekom oluje, a državna policija je u ponedjeljak reagirala na gotovo 300 prometnih gužvi na autocestama tijekom zabrane putovanja diljem države.

Major Erik Yanyar, državni policajac Rhode Islanda, rekao je za WPRI da su policajci riješili 269 onesposobljenih vozila, reagirali na 25 nesreća i izdali 40 kazni zbog kršenja zabrane putovanja.