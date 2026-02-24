VIDEO Amerika pod snijegom: Tisuće kućanstava bez struje, putovanja gotovo nemoguća!

U snažnoj snježnoj oluji u ponedjeljak na dijelovima sjeveroistoka SAD-a palo je 76,2 cm snijega, gotovo potpuno zaustavivši putovanja za milijune stanovnika jer su zbog opasnih uvjeta zatvorene ceste, prekinut željeznički promet te je otkazano oko 7400 letova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:33 Snijeg u New Yorku | Video: 24sata/reuters

Tisuće kućanstava i tvrtki ostalo je bez struje, a dužnosnici, uključujući gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, pozvali su stanovnike da ostanu podalje od cesta kako bi hitne službe mogle očistiti ulice. Škole u New Yorku i diljem regije su zatvorene. Na Broadwayu su zatvorena kazališta.

„New York je i dalje u izvanrednom stanju“, rekao je Mamdani. „Zabrana putovanja završila je danas u podne, ali upozorenje na opasna putovanja ostaje na snazi ​​večeras do ponoći“.

Više od 48 cm snijega palo je u njujorškom Central Parku do 13 sati. U ponedjeljak je u Bostonu palo više od 35 cm snijega po istočnom vremenu, rekao je Bob Oravec, meteorolog iz Centra za vremenske prognoze Nacionalne meteorološke službe.

Vjetrovi, koji ponekad dosežu brzinu između 64 i 100 km/h, stvaraju snježne nanose visoke nekoliko stopa.

"Vjerojatno će trebati tjedan dana da se iskopavaju", rekao je Oravec.

U Philadelphiji je palo 35 cm snijega, dok je Providence na Rhode Islandu bio zatrpan pod više od 85 cm snijega, što je rekord za grad.

Više od 608. 711 domova i tvrtki diljem SAD-a bilo je bez struje do ponedjeljka poslijepodne, prema PowerOutage.us, što znači svaki deseti potrošač od gotovo 3 milijuna potrošača koje PowerOutage.us prati u Massachusettsu.

Najmanje sedam američkih država proglasilo je izvanredno stanje kao odgovor na oluju do ponedjeljka.

Zrakoplovne tvrtke otkazale su više od 7400 letova do ponedjeljka poslijepodne i odgodile još 2300, prema internetskoj stranici za praćenje FlightAware.com.

Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je izvanredno stanje i rekla državnim službenicima da ostanu kod kuće.

Connecticut je zabranio komercijalnim vozilima promet na autocestama s ograničenim pristupom, izuzevši samo hitne i nužne dostave.

Željezničke i autobusne linije za prijevoz putnika u New Jerseyju su zaustavljene, a Uprava za javni prijevoz Rhode Islanda priopćila je da će obustaviti sve usluge do ponedjeljka i da će objaviti planove za nastavak usluge tek kada se uvjeti poboljšaju.