Makarska bilježi baby boom!

U Makarskoj je u 2025. godini rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba, čime je iz prošlogodišnjeg minusa od 26 stanovnika prešla u plus od 15, doznaje se u gradu. Broj rođene djece porastao je gotovo za trećinu, sa 111 na 146, što Makarsku među 128 hrvatskih gradova svrstava na šesto mjesto po apsolutnom rastu i osmo po postotnom rastu broja novorođenih. U gradu kažu da je najsnažniji iskorak napravljen u predškolskom odgoju. Prije četiri godine otvoren je dječji vrtić Maslina, a sljedeći tjedan otvara se i aneks vrtića Ciciban.

Makarska je danas jedan od rijetkih hrvatskih gradova gdje su u vrtiće upisana sva djeca koja zadovoljavaju uvjete, uz poštivanje državnih pedagoških standarda.

Ulaže se i u osnovno školstvo i sportske dvorane, zahvaljujući čemu će uskoro prijeći na jednosmjensku nastavu i proširit će se kapaciteti za više od 30 sportskih udruga koje dijele te objekte.

Uskoro počinje uređenje prostora za ispostavu Centra za djecu s teškoćama u razvoju Juraj Bonači, a Grad Makarska je posljednjih godina nekoliko puta povećavao iznose studentskih stipendije, koje su danas među najvišima u Hrvatskoj.

Također od prošle godine stipendiraju srednjoškolce koji se školuju za medicinske sestre, odnosno medicinske tehničare, što je deficitarno zanimanje.

Studij hotelijerstva i gastronomija dobio je svoje prostore, a nakon otvaranja diplomskog studija broj mladih koji školovanje nastavljaju u Makarskoj sve je veći.

Cilj je u budućnosti otvoriti studentski kampus, a zasad je Grad Makarska dio svojih prostora na Gradskom sportskom centru ustupio splitskom Studentskom centru.

"S obzirom na tešku demografsku situaciju u gotovo cijeloj Hrvatskoj, pozitivni pokazatelji za nas su veliki poticaj da nastavimo u istom smjeru, prije svega ulaganjima u mlade i obrazovanje, kao i u sve projekte koji Makarsku čine gradom poželjnim za život", ističe gradonačelnik Zoran Paunović.