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STIGLA MU PRESUDA

Akademik iz Mostara vrijeđao Sarajlije u Makarskoj na plaži: 'Što ne idete u Tursku, balije?'

Piše 24sata,
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Akademik iz Mostara vrijeđao Sarajlije u Makarskoj na plaži: 'Što ne idete u Tursku, balije?'
Foto: Screenshot
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Liječnik Dragan S. na plaži je u nekoliko navrata vrijeđao Sarajlije na nacionalnoj i vjerskoj osnovi zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 663,61 euro

Akademik i liječnik iz Mostara Dragan B. proglašen je krivim na sudu zbog ponašanja prema građanima tijekom dva odvojena događaja na plaži u Makarskoj, prenosi Dnevni avaz.  Prije nekoliko dana je na plaži u Makarskoj vrijeđao goste, nakon što je u lipnju također na plaži u Makarskoj napravio incident vrijeđajući goste iz Sarajeva na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Pišu da je osuđen i novčano kažnjen u hitnom postupku.

- Alo, alo, jesu li ti to djeca ili unuci? Što ne idete u Tursku, balije? - obratio se prema presudi liječnik I. S. riječima. Sud navodi da je potom nastavio vikati i iznositi vulgarne uvrede prema njegovoj maloljetnoj djeci, rođenoj 2016. i 2019. godine, piše Crna hronika.

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Prema javno dostupnim biografskim podacima, povezan je s Klinikom za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i strukovnim udruženjima psihijatara. U presudi se navodi i da Dragan, osim prebivališta u Mostaru, ima i državljanstvo Republike Hrvatske. Prvi slučaj, prema sudskoj dokumentaciji, dogodio se 26. lipnja 2026. godine oko 18:30 sati na plaži u Ulici Šetalište dr. fra Jure Radića. Sud je utvrdio da je liječnik vikom i vrijeđanjem građana na nacionalnoj i vjerskoj osnovi narušavao javni red i mir te povrijedio dostojanstvo jedne od osoba. U presudi se navodi da je D. S. rekao: "Ti si prava balinka, kakva si to imena djeci dala", a potom se I. B. obratio riječima: "Razočarala si me. Zašto se družiš s balijama? Sarajevo je Teheran".

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Općinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, utvrdio je da je počinio produženi prekršaj prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu 663,61 euro, ali je od tog iznosa odbijeno 39,82 eura, jer mu je uračunato vrijeme koje je proveo zadržan u policiji, te je na kraju dužan platiti 623,79 eura.

Postupak se vodio prema optužnom prijedlogu Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Policijske stanice Makarska, a presuda je donesena 7. kolovoza 2026. godine u hitnom postupku.

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Komentari 29
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