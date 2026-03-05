Makarska povećala uskrsnice!

"Svjesni smo situacije koju je inflacija prouzročila najranjivijim skupinama naših sugrađana i zato kontinuirano radimo na povećanju cenzusa za ovakve jednokratne pomoći, ali i na uvođenju novih mjera kroz naš program Zlatni kišobran, kojima utječemo na podizanje kvalitete života naših sugrađana srednje i starije životne dobi", rekao je makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Dodaje kako za razliku od prethodne godine, kada su postojali različiti iznosi ovisno o kategoriji korisnika, ove godine svi ostvaruju jednokratnu uskrsnicu u iznosu od 80 eura.

Zahtjevi za priznavanje prava na uskrsnicu podnose se od 5. do 25. ožujka Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina (domaćih i inozemnih) ne prelazi 600 eura, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene te osobe starije od 50 godina koje su u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje od 12 mjeseci.

Također, to pravo imaju korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.