Usmrtio pješakinju u Makarskoj

Piše Marta Divjak,
Navedena ulica  je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice, priopćili su iz policije.

Pješakinja je u smrtno stradala nakon što je u Makarskoj na nju naletio automobil. Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako se prometna nesreća dogodila u srijedu, 10.55 sati u Vukovarskoj ulici.

NESREĆA U ZAGREBU 'Pokosio' pješakinju u Zagrebu pa pobjegao! Traže se svjedoci
'Pokosio' pješakinju u Zagrebu pa pobjegao! Traže se svjedoci

- Navedena ulica  je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice - priopćili su iz policije.

O događaju je izviješteno državno odvjetništvo te slijedi očevid.

