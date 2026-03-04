Usmrtio pješakinju u Makarskoj

Pješakinja je u smrtno stradala nakon što je u Makarskoj na nju naletio automobil. Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako se prometna nesreća dogodila u srijedu, 10.55 sati u Vukovarskoj ulici.

- Navedena ulica je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice - priopćili su iz policije.

O događaju je izviješteno državno odvjetništvo te slijedi očevid.