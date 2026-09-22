Makljaža na proštenju u Mrkoplju: Osmorica napali i pretukli vlasnike luna parka

Osmorica sudionika tučnjave tijekom održavanja tradicionalnog proštenja u Mrkoplju kazneno su prijavljeni za nasiliničko ponašanje i prijetnje te su predani pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u utorak primorsko-goranska policija.

Incident se dogodio 20. rujna navečer kada su osmorica osumnjičenih hrvatskih državljana u dobi između 21 i 42 godine nasrnuli su na trojicu u dobi od 39, 44 i 64 godine, utvrdila je policija kriminalističkim istraživanjem.

Kako navodi primorsko-goranska policija, osmorica muškaraca pod utjecajem alkohola nisu poštivali pravila vlasnika manjeg luna parka te su ih verbalni i fizički napali. Udarali su ih po cijelom tijelu, a u jednom su trenutku 44-godišnjaka bacili na tlo te ga nastavili udarati čime su ga doveli u vidljivo ponižavajući položaj.

Svim napadnutima je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka gdje su im dijagnosticirane ozljede. Osmorica osumnjičenih su kazneno prijavljeni mjerodavnom državnom odvjetništvu za kažnjiva djela nasiliničkog ponašanja, a dvojica od njih i za prijetnje.

Policija je podnijela optužne prijedloge i protiv dviju hrvatskih državljanki u dobi od 28 I 24 godine, zbog kršenja odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Proštenje u Mrkoplju se obilježava od 1842. godine, tradicionalno svake treće nedjelje u rujnu. Uz vjerska događanja, organiziraju se zabavni programi i pučki sajam uz ugostiteljsku ponudu.