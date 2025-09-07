Makljaža zbog skele u Puli: Dvojica su ostala iza rešetaka

Pulska je policija dovršila istragu nakon velike tučnjave na Narodnom trgu te su objavili da državljanina BiH (39) sumnjiče za nanošenje teškeih ozljeda i prijetnje, dok se druga dva muškarca (59 i 69) također tereti za kazneno djelo prijetnja, piše istarska policija.

Podsjetimo, u petak je na Narodnom trgu u Puli došlo do sukoba oko 18:45 između šestorice muškaraca, a fizičkom je sukobu prethodila svađa oko postavljanja skele. U tučnjavi su sudjelovali muškarac (39), državljanin Bosne i Hercegovine, a s njim su bila još dva muškarca (59 i 69). S druge strane, bila su također tri muškarca (59, 27 i 23). Teško je ozlijeđen 27-godišnjak, dok su ostali lakše ozlijeđeni.

Prilikom sukoba koristili su metalne predmete, a upućene su i ozbiljne prijetnje trojici djelatnika.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija je državljanina BiH i 59-godišnjaka uz kaznenu prijavu u večernjim satima u subotu privela u pritvor PU istarske. Protiv 69-godišnjaka podnijet će kaznenu prijavu u redovnom postupku. Također, zbog narušavanja javnog reda i mira, protiv trojice djelatnika podnosi se optužni prijedlog nadležnom sudu.