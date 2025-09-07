Obavijesti

News

Komentari 1
ŠESTERO OZLIJEĐENIH

Makljaža zbog skele u Puli: Dvojica su ostala iza rešetaka

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Makljaža zbog skele u Puli: Dvojica su ostala iza rešetaka
Pula: Na tržnici došlo do tučnjave | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija je državljanina BiH i 59-godišnjaka uz kaznenu prijavu u večernjim satima u subotu privela u pritvor PU istarske

Pulska je policija dovršila istragu nakon velike tučnjave na Narodnom trgu te su objavili da državljanina BiH (39) sumnjiče za nanošenje teškeih ozljeda i prijetnje, dok se druga dva muškarca (59 i 69) također tereti za kazneno djelo prijetnja, piše istarska policija.

jedan teško ozlijeđen Poznati detalji tučnjave na pulskoj tržnici: Šest ozlijeđenih, gradonačelnik osudio nasilje
Poznati detalji tučnjave na pulskoj tržnici: Šest ozlijeđenih, gradonačelnik osudio nasilje

Podsjetimo, u petak je na Narodnom trgu u Puli došlo do sukoba oko 18:45 između šestorice muškaraca, a fizičkom je sukobu prethodila svađa oko postavljanja skele. U tučnjavi su sudjelovali muškarac (39), državljanin Bosne i Hercegovine, a s njim su bila još dva muškarca (59 i 69). S druge strane, bila su također tri muškarca (59, 27 i 23). Teško je ozlijeđen 27-godišnjak, dok su ostali lakše ozlijeđeni.

NA NARODNOM TRGU FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih
FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih

Prilikom sukoba koristili su metalne predmete, a upućene su i ozbiljne prijetnje trojici djelatnika.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija je državljanina BiH i 59-godišnjaka uz kaznenu prijavu u večernjim satima u subotu privela u pritvor PU istarske. Protiv 69-godišnjaka podnijet će kaznenu prijavu u redovnom postupku. Također, zbog narušavanja javnog reda i mira, protiv trojice djelatnika podnosi se optužni prijedlog nadležnom sudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025