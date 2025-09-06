Obavijesti

News

Komentari 0
jedan teško ozlijeđen

Poznati detalji tučnjave na pulskoj tržnici: Šest ozlijeđenih, gradonačelnik osudio nasilje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati detalji tučnjave na pulskoj tržnici: Šest ozlijeđenih, gradonačelnik osudio nasilje
Pula: Na tržnici došlo do tučnjave | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prema informacijama iz policije, 27-godišnjak je teško ozlijeđen,  a ostali sudionici tučnjave lakše...

Šest osoba je ozlijeđeno, jedna među njima teško, u tučnjavi na pulskoj gradskoj tržnici u petak navečer, izvijestila je istarska policija, a gradonačelnik Pule Peđa Grbin osudio je taj događaj te dodao da Grad Pula neće tolerirati nasilje. Prema informacijama iz policije, 27-godišnjak je teško ozlijeđen,  a ostali sudionici tučnjave lakše kad je, kako se  doznaje, izbila svađa između radnika koji su postavljali mreže protiv golubova u natkrivenom dijelu tržnice i predstavnika zakupaca prostora.

Na mjestu događaja interveniralo je desetak policajaca te tri ekipe Hitne medicinske pomoći. 

"Do sada je utvrđeno da se zbog nesuglasica oko postavljanja skele fizički sukobilo šest osoba, odnosno 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, 59-godišnjak i 69-godišnjak s jedne strane te 59-godišnjak, 27-godišnjak i 23-godišnjak s druge strane. U događaju je 27-godišnjak teško ozlijeđen dok su ostali sudionici događaja lakše ozlijeđeni", izvijestili su iz policije koja provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja. 

NA NARODNOM TRGU FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih
FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih

"Grad Pula najoštrije osuđuje ovaj događaj i smatra potpuno neprihvatljivim svaki oblik nasilja. Nažalost, jednom takvom činu svjedočili smo jučer na pulskoj Gradskoj tržnici", istaknuo je u priopćenju gradonačelnik Pule Peđa Grbin i dodao da će nakon kriminalističkog istraživanja, odnosno zaprimanja službenih informacija od nadležnih tijela, odlučiti o daljnjim koracima.

Naglasio je da kršenje zakona, a posebno ono koje uključuje nasilje, Grad Pula neće tolerirati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025