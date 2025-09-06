Obavijesti

NA NARODNOM TRGU

FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih

Piše Iva Tomas,
FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih
Pula: Na tržnici došlo do tučnjave | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja

Policija je zaprimila dojavu o sukobu više osoba na Narodnom trgu u Puli u petak oko 18:45 sati. Fizičkom sukobu šestorice muškaraca prethodila je prepirka oko postavljanja skele, piše Policijska uprava istarska.

U tučnjavi su sudjelovali muškarac (39), državljanin Bosne i Hercegovine, a s njim su bila još dva muškarca (59 i 69). S druge strane, bila su također tri muškarca (59, 27 i 23). Teško je ozlijeđen 27-godišnjak, dok su ostali lakše ozlijeđeni.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja.

