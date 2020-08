'Malo moramo glumatati, ali ljudi moraju od nečeg živjeti...'

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> izjavio je u petak u Jelsi kako će se u Hrvatskoj zbog pandemije koronavirusa dogoditi ozbiljan gospodarski pad s kojim treba naučiti živjeti, a istaknuo je i kako ne kritizira rad Nacionalnog stožera već njegov pravni okvir.</p><p>- Pad će bit sigurno, tome će se i proračun morati prilagoditi. Ova sezona, koja je iznad očekivanja, će malo popraviti stvari. Mi znamo da će gospodarski pad u Hrvatskoj, i u većini europskih država, biti ozbiljan i s tim ćemo živjeti. Sljedeća godina, kada ljudi još malo više dođu pameti i kad još malo manje budu glumatali, bit će bolja. Nećemo se vratiti na razinu 2019. tako brzo - rekao je Milanović nakon sudjelovanja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jelse.</p><h2>'Ne kritiziram rad Stožera'</h2><p>Ustvrdio je i kako nije kritizirao Nacionalni stožer Civilne zaštite, nego da je upozorio na pravni okvir djelovanja stožera.</p><p>- Nemojte govoriti da kritiziram rad stožera - kritiziram pravni okvir djelovanja stožera. Danas je 200 novozaraženih, vjerojatno ih ima tisuću, ali to nismo uspjeli uhvatiti - rekao je i dodao kako je tu dilema koliko testirati.</p><p>- Ljudi od nečega moraju živjeti, a da ipak ne ugrožavaju svoj život i opstanak. Turizam nije toliko podbacio, sezona je iznad očekivanja, i sad će nam, kada prođe kolovoz, neke susjedne države uvesti, možda ne zabranu ulaska, ali obavezu testiranja ili izolacije. Sa svim tim smo računali tako da na kraju možda i ne ispadne tako loše - kazao je Milanović.</p><p>Ponovio je da Nacionalni stožer, da bi izdavao naređenja koja su za građane obvezujuća, mora imati drugačiji pravni okvir.</p><p>- Sve drugo podržavam. I ovo što se sada dogodilo, u zadnjih mjesec i pol dana, je bilo okej, malo smo popustili s mjerama, ljudi su došli. Vozim se sad iz Hvara, vidim registracije iz Poljske, Mađarske, Njemačke, dakle ljudi nisu blesavi, spremni su preuzeti određeni razumni rizik, a cijeli život je ustvari jedan put u kojem se boriš s procjenama razumnog rizika - smatra Milanović.</p><h2>'Izgurat ćemo mi ovo'</h2><p>Na restrikcije za građane koji borave u Hrvatskoj, a koje su uvele Austrija, Slovenija i Srbija, Milanović kaže kako su oni znali što rade.</p><p>- Oni su prvo ljude pustili u Hrvatsku, čekat će još tjedan-dva dana, i onda će opet glumiti da nešto rade, i tako će to trajati još neko vrijeme. Izgurat ćemo mi ovo - naglasio je predsjednik Republike.</p><p>Na pitanje novinarke ima li kakvu poruku za vjernike ususret svetkovini Velike Gospe, Milanović je kazao kako je to privatna stvar.</p><p>- Ljudi će se sigurno okupiti, i dobro je da se okupljaju. Međutim, u Hrvatsku je došlo 830.000 ljudi, strahovito puno za malu zemlju, a ja ne vidim da ljudi padaju po cesti, pokošeni bolešću. Prošlo je pola godine, naučili smo dobro neke stvari, shvatili smo kako se treba ponašati, malo moramo i glumatati, malo, to nije loše, ali ljudi od nečega trebaju živjeti - kazao je Milanović. </p><p>Dodao je da neće sudjelovati na misnom slavlju jer "ne pozira uz crkvu".</p>