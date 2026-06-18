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UDARIO U AUTO

Našice: Dijete teško ozlijeđeno u nesreći električnim romobilom

Piše HINA,
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Našice: Dijete teško ozlijeđeno u nesreći električnim romobilom
Zagreb: Zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera Vjesnik zatvoren je promet Slavonskom avenijom u oba smjera | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Zoljanu je došlo do sudara električnog romobila i osobnog automobila nakon što se dijete uključivalo u promet bez propuštanja vozila, pri čemu je zadobilo teške ozljede.

U prometnoj nesreći u Zoljanu kod Našica u srijedu je teško ozlijeđeno dijete koje je, upravljajući električnim romobilom, udarilo u osobni automobil, izvijestila je u četvrtak osječko-baranjska Policijska uprava. Prometna nesreća dogodila se u srijedu nešto poslije 16 sati, kada se dijete na električnom romobilu namjeravalo uključiti u promet a nije propustilo sva vozila koja su se kretala kolnikom. Romobil je udareio u bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 45-godišnjak, te je dijete pri udaru palo na kolnik i zadobilo teške ozljede. 

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Policija navodi da je dijete koristilo zaštitnu kacigu, a 45-godišnji vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

Slijedi daljnje postupanje na utvrđivanju prekršajne odgovornosti roditelja za počinjene prekršaje djeteta, temeljem odredbi Prekršajnog zakona, napominju u policiji.

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