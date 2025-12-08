Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Tinejdžerice na Lošinju pale s romobila. Jednu je helikopter prevezao u bolnicu u Rijeku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog zadobivenih ozljeda vozačica je prevezena mediko letom u KBC Rijeka gdje su joj liječnici dijagnosticirali teške ozljede

Maloljetna ženska osoba, koja je u nedjelju u Velom Lošinju na električnom romobilu prevozila drugu maloljetnicu i pritom izgubila nadzor nad romobilom te zajedno s putnicom pala na tlo, teško je ozlijeđena te je letom prevezena u riječku bolnicu. Nesreća se dogodila u Velom Lošinju oko 16 sati, kada se ženska maloljetna osoba kretala na električnom romobilu i pritom na njemu vozila drugu maloljetnicu. Nisu koristile obvezne zaštitne kacige.

Krećući se u ulicom Slavojna vozačica nije prilagodila brzinu kretanja, naišla je na dva veća kamena koja su se odronila sa stijene i pala na kolnik pa je izgubila nadzor nad prijevoznim sredstvom te je zajedno s putnicom pala na tlo.

Pokretanje videa...

Učenici u Osijeku dobili su poduku kako sigurno voziti električni romobil 00:59
Učenici u Osijeku dobili su poduku kako sigurno voziti električni romobil | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Zbog zadobivenih ozljeda vozačica je prevezena mediko letom u KBC Rijeka gdje su joj liječnici dijagnosticirali teške ozljede, dok je maloljetnoj putnici pružena medicinska pomoć u Malom Lošinju i utvrđene su joj lakše ozljede.

OPREZNO S ROMOBILIMA! Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula
Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula

Sa ciljem sprječavanja izazivanja prometnih nesreća te vrste, iz policije podsjećaju i upozoravaju korisnike osobnih prijevoznih sredstava, tj. električnih romobila na obvezu pridržavanja svih zakonskih odredbi, kojima je regulirano njihovo sigurno sudjelovanje u prometu.

Posebno pozivaju roditelje i skrbnike maloljetnih osoba da nadziru njihovo kretanje u prometu.

