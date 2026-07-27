Maloljetnice kraj Zadra pale s romobila, jedna se bori za život

Dvije maloljetnice ozlijeđene su u Vrsima nedaleko Zadra nakon što su oko 22 sata vozile po nogostupu na romobilu i pale na cestu. Niti vozačica, a niti njezina putnica nisu imale kacigu.

- Poradi zadobivenih ozljeda, prevezene su u Opću bolnicu Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći, gdje su kod vozačice utvrđene teške, po život opasne, tjelesne ozljede, a kod putnice ozljede još nisu okvalificirane - navodi policija.

Policijski službenici Postaje prometne policije Perušić tijekom nadzora proteklog tjedna nesvjesnim maloljetnicima privremeno su oduzeli tri električna romobila zbog nenošenja zaštitne kacige.

Uz to, policija je u Gospiću evidentirala nesreću u kojoj je 20. srpnja maloljetnica udarila autom u romobil nakon što je putnica na vozilu otvorila vrata. Uz to, maloljetnica je na romobilu vozila i drugu maloljetnicu, obje su lakše ozlijeđene, a romobil je privremeno oduzet.

Problemima s romobilistima nema kraja, naime, u petak 24. srpnja u Vučetiću vozač (23) automobilom je udario romobilista na cesti.

- Nakon naleta romobil se prevrnuo, a vozač pao na kolnik ceste. Za vrijeme vožnje stariji maloljetnik na glavi je nosio zaštitnu kacigu te je nakon prometne nesreće vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede okvalificirati naknadno.