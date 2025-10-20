Obavijesti

IMAJU 14 I 15 GODINA...

Maloljetnici koji su brutalno premlatili starijeg muškarca u Splitu završili su u zatvoru!

Maloljetnici koji su brutalno premlatili starijeg muškarca u Splitu završili su u zatvoru!
Na uznemirujućoj snimci, koju nećemo objaviti, vidi sve kako maloljetnici mlate starijeg čovjeka koji bespomoćno sjedi na klupi i uopće se ne brani od udaraca rukom i nogom.

Maloljetnici koji su snimljeni kako brutalno udaraju starijeg muškarca (72) na klupi u Splitu završili su u istražnom zatvoru. Odluka je to suca za mladež Općinskog suda u Splitu, javlja Dalmatinski portal.

Na uznemirujućoj snimci, koju nećemo objaviti, vidi sve kako maloljetnici mlate starijeg čovjeka koji bespomoćno sjedi na klupi i uopće se ne brani od udaraca rukom i nogom. 

TUKLI I SNIMALI Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na snimci se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu. 

- Nisam je napa - trudi se reći muškarac dok se drži za glavu. 

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentiraju kako krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Na snimci je i djevojka. Sve je snimljeno još 19. rujna.

Splitska policija nasilne maloljetnike pronašla je prošlog tjedna.

SLIJEDI KAZNENA PRIJAVA Pronašli maloljetnike koji su tukli muškarca (72) u Splitu
Pronašli maloljetnike koji su tukli muškarca (72) u Splitu

Prijavljeni su za nasilničko ponašanje, a privedeni su sucu za mladež jer imaju samo 14 i 15 godina. 

