Maloljetnici koji su brutalno premlatili starijeg muškarca u Splitu završili su u zatvoru!

Maloljetnici koji su snimljeni kako brutalno udaraju starijeg muškarca (72) na klupi u Splitu završili su u istražnom zatvoru. Odluka je to suca za mladež Općinskog suda u Splitu, javlja Dalmatinski portal.

Na uznemirujućoj snimci, koju nećemo objaviti, vidi sve kako maloljetnici mlate starijeg čovjeka koji bespomoćno sjedi na klupi i uopće se ne brani od udaraca rukom i nogom.

. Na snimci se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu.

- Nisam je napa - trudi se reći muškarac dok se drži za glavu.

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentiraju kako krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Na snimci je i djevojka. Sve je snimljeno još 19. rujna.

Splitska policija nasilne maloljetnike pronašla je prošlog tjedna.

Prijavljeni su za nasilničko ponašanje, a privedeni su sucu za mladež jer imaju samo 14 i 15 godina.