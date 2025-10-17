Obavijesti

SLIJEDI KAZNENA PRIJAVA

Pronašli maloljetnike koji su tukli muškarca (72) u Splitu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, u utorak smo dobili snimku napada na starijeg čovjeka. Kako smo doznali, snimka je nastala na području Splita. Na njoj se vidi kako se dvoje ljudi iživljava nad starijim muškarcem

Splitska policija pronašla je dvoje maloljetnika koji su na snimci šakama i nogama udarali 72-godišnjeg muškarca na Bačvicama, prenosi RTL Danas.

- Radi se o dvojici maloljetnika rođenima 2010. i 2011. godine. Zbog njihove dobi u postupak su uključeni specijalizirani policijski službenici, ali i djelatnici Zavoda za socijalni rad - rekla je glasnogovornica Pu splitsko-dalmatinske.

Policija je nakon ispitivanja utvrdila postojanje sumnje da su maloljetnici počinili to kazneno djelo. Danas su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, u utorak smo dobili snimku napada na starijeg čovjeka. Kako smo doznali, snimka je nastala na području Splita. Na njoj se vidi kako se dvoje ljudi iživljavala nad starijim muškarcem. Na snimci se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu. 

- Nisam je napa - trudi se reći muškarac dok se drži za glavu. 

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentiraju kako krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Na snimci je i djevojka. Sve je snimljeno još 19. rujna.

