Maloljetnici koji su pretukli mladića u Dubravi pušteni na slobodu: Imaju mjeru opreza

Županijski sud u Zagrebu pustio je sve osumnjičene za sudjelovanje u brutalnom napadu na mlađeg muškarca u Dubravi.

- Sutkinja za mladež je donijela mjere nadzora Centra za socijalnu skrb i javljanja policiji. Dakle, svi su na slobodi - potvrdili su za 24sata sa Županijskog suda.

Podsjetimo, policija je pokrenula istragu nakon što su zaprimili videosnimku sukoba, a svi osumnjičeni su identificirani i uhićeni u manje od 24sata.

Naime, policija sumnja da su osumnjičeni 8. lipnja u večernjim satima, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića.

- Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest - objavili su iz policije.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Također, policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Korisne informacije mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.