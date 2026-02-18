Obavijesti

News

Komentari 0
Utrka s vremenom

Tragedija u Kaliforniji! Deset skijaša nestalo, šest zarobljeno pod snijegom. U tijeku potraga

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Tragedija u Kaliforniji! Deset skijaša nestalo, šest zarobljeno pod snijegom. U tijeku potraga
Foto: BOB STRONG/REUTERS

Najmanje 10 skijaša nestalo je, dok je šest drugih zarobljeno i čeka spašavanje u teškim snježnim uvjetima nakon što je lavina pogodila udaljenu stazu u planinama Sierra Nevada u Kaliforniji u utorak, priopćile su vlasti

Admiral

Satima nakon nesreće, dok je obližnja autocesta bila zatvorena zbog nulte vidljivosti usred zimske oluje, spasioci još nisu stigli do mjesta lavine, rekao je kapetan Russell Greene iz ureda šerifa okruga Nevada.

“Spašavanje će biti spor i mukotrpan proces jer je opasnost od novih lavina i dalje vrlo visoka”, rekao je Greene za televizijsku postaju KCRA-TV iz Sacramenta.

IZDANO UPOZORENJE Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini
Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini

Lavina je pogodila područje Castle Peak kod Truckeeja u Kaliforniji, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, oko 11.30 po pacifičkom vremenu, zatrpavši skupinu od 16 skijaša, navodi se u objavi na Facebooku koju je objavio ured šerifa okruga Nevada.

Grupa se sastojala od četiri vodiča i 12 klijenata. Najmanje šest osoba preživjelo je i ostalo na mjestu lavine čekajući spašavanje, dok se ostali vode kao nestali, navodi se u priopćenju.

Velika opasnost od lavina

Ako svi nestali skijaši izgube život, incident bi se svrstao među najsmrtonosnije pojedinačne lavine u povijesti Sjedinjenih Država. Centar za informacije o lavinama u Coloradu zabilježio je šest smrtnih slučajeva u SAD-u ove sezone.

Prema izvješću centra, lavine su u SAD-u prosječno svake zime tijekom proteklog desetljeća odnijele 27 života.

U utorak je za veći dio sjeverne Kalifornije na snazi bilo upozorenje na zimsku oluju, s prognozom jakog snijega u višim dijelovima Sierra Nevade.

IZDANA UPOZORENJA Tragedija u Austriji: Dvojica muškaraca poginula u lavini
Tragedija u Austriji: Dvojica muškaraca poginula u lavini

Sierra Avalanche Center izdao je prije zore upozorenje o “visokoj opasnosti od lavina” u skijaškom području, navodi se u priopćenju šerifa.

"Ne mislim da je to bila mudra odluka", rekao je Greene o odluci tvrtke za skijaške ture da vode klijente u zaleđeno područje pod takvim uvjetima. "Još ne znamo sve detalje", dodao je, odbivši imenovati tvrtku. 

Spašavateljske ekipe na skijama upućene su prema zoni lavine iz skijališta Boreal Mountain i Adler Creek Adventure Centera u Tahoe Donneru. Oko 17.15 po pacifičkom vremenu, Greene je rekao da spasioci, neki u vozilima s gusjenicama tipa Snowcat, još uvijek pokušavaju doći do zone lavine.

ŽELJEZNIČKA NESREĆA Vlak iskočio iz tračnica zbog lavine u Švicarskoj! Spasilačka akcija u tijeku, izvukli 30 ljudi
Vlak iskočio iz tračnica zbog lavine u Švicarskoj! Spasilačka akcija u tijeku, izvukli 30 ljudi

Rekao je da su se preživjeli, koji komuniciraju sa spasiocima putem lavinskih primopredajnika i tekstualnih poruka, sklonili u improvizirani zaklon djelomično izrađen od cerade i "čine sve što mogu kako bi preživjeli".

Greene je odbio reći koliko je vodiča, a koliko klijenata među nestalima.

Vremenski uvjeti u zaleđu Sierra Nevade i dalje su opasni, a očekuje se dodatna lavinska aktivnost tijekom utorka navečer i srijede, navodi se u priopćenju šerifa.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom dobio je izvještaj o lavini, a državne vlasti “koordiniraju potpunu akciju traženja i spašavanja” u suradnji s lokalnim hitnim službama, navodi se u objavi na X-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?
DETALJI TRAGEDIJE

Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026