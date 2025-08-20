Maloljetnici pali s e-romobila na Viru: Nisu imali kacige, jedan ima ozljede opasne po život!

Dvoje djece teško je ozlijeđeno nakon pada s električnog romobila na Viru u utorak navečer. Kako navodi policija, djeca su bila mlađa od 14 godina i nisu imala kacige.

- Prema policijskom očevidu nesreća se dogodila oko 23,20 sati kada je dijete mlađe od 14 godina upravljalo električnim romobilom, dok je na romobilu nepropisno prevozilo drugo dijete, također mlađe od 14 godina Krećući se električnim romobilom koji je veće snage elektromotora nepropisno kolnikom, a da pri tom nisu koristili zaštitnu kacigu, najvjerojatnije zbog neprilagođene brzine dijete gubi nadzor nad upravljačem te zajedno padaju na kolnik - objavila je policija.

Djecu su zbog ozljeda prevezli u zadarsku bolnicu. Jedno je dijete teško ozlijeđeno, drugo ima ozljede opasne po život.

Policijska uprava zadarska još jednom podsjeća građane da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina te kako vozači romobila, bez obzira na godine starosti moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.

U nastavku policija je ponovno izdala upozorenje za sve roditelje. Priopćenje prenosimo u cijelost

Upozoravamo građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću do 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura - upozorava policija.

Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina.

Korištenje zaštitne kacige

Vozači romobila, bez obzira na godine starosti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.

Površine po kojima se romobili mogu kretati

Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.

Sudjelovanje električnim romobilom u prometu

Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.

Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Također podsjećamo da vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

