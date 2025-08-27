Obavijesti

Maloljetnici ukrali vatrogasne aparate iz dubrovačkog hotela

Piše Marta Divjak,
Foto: Istarska policija

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 1.260 eura, a oštećeno je pravno lice koja upravlja hotelom

Trojica maloljetnika s dubrovačkog područja osumnjičena su za krađu 18 vatrogasnih aparata iz jednog hotelskog objekta u Dubrovniku koji je u to vrijeme bio zatvoren zbog renovacije. Prema navodima policije, krali su tijekom svibnja, a maloljetnici su, po svemu sudeći, unaprijed isplanirali krađu s ciljem da si prisvoje vatrogasne aparate.

Iz hotela su ih odnosili u više navrata.

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 1.260 eura, a oštećena je pravno lice koja upravlja hotelom.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenih policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu za mladež u Dubrovniku.

