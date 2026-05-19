VIDEO Kaos kod Rijeke: Prazan autobus krenuo nizbrdo sa stajališta i zabio se u ogradu

Autobus Autotroleja bez vozača krenuo je sam niz nizbrdicu i zabio se u ogradu u naselju kod Rijeke. Prema prvim informacijama, u autobusu nije bilo ni vozača ni putnika. Kako piše Novi list, spustio se s početnog stajališta na Brašćinama, pri čemu je udario u ogradni zid obiteljske kuće i ostao “visjeti” na pola dvorišta.

Čitateljica koja nam je poslala snimku ističe kako je bilo samo pitanje vremena kad će se to dogoditi.

- Ovom ulicom se već godinama neprikladnom brzinom spuštaju autobusi, a i samo okretište je postavljeno iznad velike nizbrdice pa je bilo samo pitanje vremena. Kao što vidite na snimci, i djeca su u ulici taman krenula u školu - rekla nam je.