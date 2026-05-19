Obavijesti

News

Komentari 0
SVETICE

Zagreb: Vozač koji je autom naletio na djevojku i usmrtio ju dobio istražni zatvor

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Vozač koji je autom naletio na djevojku i usmrtio ju dobio istražni zatvor
Zagreb: Zapaljena svijeća i ostavljeno cvijeće na mjestu gdje je noćas auto usmrtio djevojku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je ispitalo uhićenog 30-godišnjeg vozača i protiv njega pokrenulo istragu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći te zatražilo pritvor

Vozaču koji je na zagrebačkim Sveticama u subotu pijan usmrtio 22-godišnju djevojku na pješačkom prijelazu i potom pobjegao sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, izvijestilo je u utorak državno odvjetništvo.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je ispitalo uhićenog 30-godišnjeg vozača i protiv njega pokrenulo istragu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći te zatražilo pritvor.

UŽAS U ZAGREBU Autom naletio na djevojku (22) i usmrtio je, tragaju za vozačem
Autom naletio na djevojku (22) i usmrtio je, tragaju za vozačem

Tužiteljstvo navodi da je 30-godišnjak 16. svibnja oko 23,20 sati pijan vozeći automobil Ulicom Donje Svetice, prevelikom brzinom prišao pješačkom prijelazu i naletio na pješakinju koja je zadobila ozljede opasne po život uslijed kojih je preminula.

Zagreb: Zapaljena svijeća i ostavljeno cvijeće na mjestu gdje je noćas auto usmrtio djevojku
Zagreb: Zapaljena svijeća i ostavljeno cvijeće na mjestu gdje je noćas auto usmrtio djevojku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pritom je, kako sumnjaju, bio svjestan da je vozilom udario pješakinju te joj nanio ozljede, ali je pobjegao i stradaloj nije pružio pomoć, iako je to mogao učiniti.

Osumnjičeni vozač u nedjelju ujutro predao se zagrebačkoj policiji, nakon čega je utvrđeno da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić
STRAVIČAN ZLOČIN

Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026