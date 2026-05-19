Zagreb: Vozač koji je autom naletio na djevojku i usmrtio ju dobio istražni zatvor

Vozaču koji je na zagrebačkim Sveticama u subotu pijan usmrtio 22-godišnju djevojku na pješačkom prijelazu i potom pobjegao sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, izvijestilo je u utorak državno odvjetništvo.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je ispitalo uhićenog 30-godišnjeg vozača i protiv njega pokrenulo istragu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći te zatražilo pritvor.

Tužiteljstvo navodi da je 30-godišnjak 16. svibnja oko 23,20 sati pijan vozeći automobil Ulicom Donje Svetice, prevelikom brzinom prišao pješačkom prijelazu i naletio na pješakinju koja je zadobila ozljede opasne po život uslijed kojih je preminula.

Zagreb: Zapaljena svijeća i ostavljeno cvijeće na mjestu gdje je noćas auto usmrtio djevojku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pritom je, kako sumnjaju, bio svjestan da je vozilom udario pješakinju te joj nanio ozljede, ali je pobjegao i stradaloj nije pružio pomoć, iako je to mogao učiniti.

Osumnjičeni vozač u nedjelju ujutro predao se zagrebačkoj policiji, nakon čega je utvrđeno da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola.