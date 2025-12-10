ŠOKANTNO Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao dječake u Metkoviću. Pritvorili su ga!

Policajci policijske postaje dubrovačko-neretvanska su u ponedjeljak popodne priveli maloljetnika koji je nadrogiran napao dva dječaka koji su sjedili na šetalištu u blizini odgojno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.

Maloljetnik kojeg je udario nogom u glavu, završio je na Zavodu za hitnu medicinu gdje su mu doktori ustanovili teške tjelesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih ozljeda.

Policija je maloljetnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o premlaćivanju i testiranjem ustanovila da je tijekom napada bio na travi, speedu i kokainu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda“ iz čl. 118. st. 2. Kaznenog zakona, odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.