Obavijesti

News

Komentari 4
JEDNOG TEŠKO OZLIJEDIO

ŠOKANTNO Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao dječake u Metkoviću. Pritvorili su ga!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
ŠOKANTNO Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao dječake u Metkoviću. Pritvorili su ga!
Foto: PIXSELL/Saša Zinaja

Maloljetnik kojeg je udario nogom u glavu, završio je na Zavodu za hitnu medicinu gdje su mu doktori ustanovili teške tjelesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih ozljeda

Policajci policijske postaje dubrovačko-neretvanska su u ponedjeljak popodne priveli maloljetnika koji je nadrogiran  napao dva dječaka koji su sjedili na šetalištu u blizini odgojno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku. 

Maloljetnik kojeg je udario nogom u glavu, završio je na Zavodu za hitnu medicinu gdje su mu doktori ustanovili teške tjelesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih ozljeda.

SLIJEDI PRIJAVA DORH-U 'Pao' je Rambo iz Okučana: Policija mu zaplijenila lovačke puške, eksploziv, streljivo...
'Pao' je Rambo iz Okučana: Policija mu zaplijenila lovačke puške, eksploziv, streljivo...

Policija je maloljetnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o premlaćivanju i testiranjem ustanovila da je tijekom napada bio na travi, speedu i kokainu. 

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda“ iz čl. 118. st. 2. Kaznenog zakona, odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025