'Pao' je Rambo iz Okučana: Policija mu zaplijenila lovačke puške, eksploziv, streljivo...

Policija iz Okučana dovršila je istragu nad muškarcem (67) zbog sumnje da je ilegalno posjedovao, izrađivao i nabavljao oružje i eksploziv.

- Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pretražena je obiteljska kuća, prostorije gospodarskih objekata i pokretne stvari, koje koristi 67-godišnjak te je pritom pronađeno i oduzeto sljedeće oružje i sastavni dijelovi oružja, koje je nedozvoljeno posjedovao: 1 lovački karabin sa prigušivačem i 4 komada streljiva, 1 mala kalibarska puška sa dva komada streljiva, 1 lovačka puška s glatkim cijevima, 1 lovački karabin sa optičkim ciljnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva, 2 glatke cijevi (kalibra 12), 1 tijelo protupješačke mine PMR-2 (bez eksploziva i upaljača), 1 glava puške s glatkim cijevima - navodi policija.

Policijski službenici protiv 67-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državno odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

- Policijska uprava brodsko-posavska podsjeća da je u tijeku provedba Operativne akcije „Mir i dobro“ Operativna akcija „Mir i dobro“ u sklopu koje policijski službenici nastavljaju sa preventivnim aktivnostima, nadzorima te sprječavanjem nezakonite uporabe oružja, pirotehničkih sredstava i drugih eksplozivnih sredstava - poručili su iz policije.