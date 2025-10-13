Obavijesti

U BOLNICI JE

Maloljetnik pao s motora u Šibeniku: Teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Maloljetnik pao s motora u Šibeniku: Teško je ozlijeđen
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mladić nije prilagodio brzinu, izgubio je kontrolu nad motorom te je pao na nogostup

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Šibeniku u kojoj je maloljetni motociklist teško ozlijeđen. Oko 21 sat u Ulici 113. šibenske brigade izgubio je kontrolu nad motorom i pao na nogostup.

- Prometna nesreća se dogodila na način da maloljetnik, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu vozila osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i gustoći prometa, uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te udara u uzdignuti asfaltirani nogostup, nakon čega zajedno s motociklom pada na nogostup - navodi policija.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

- Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača podnosi se optužni prijedlog - dodali su.

